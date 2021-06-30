Сборная Англии вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу. Во вторник, 29 июня, в Лондоне в предпоследнем матче 1/8 финала она одержала победу над командой Германии со счетом 2:0.

Первый тайм завершился вничью 0:0. На 75-й минуте гол в ворота бундестим забил атакующий полузащитник Рахим Стерлинг. На 86-й минуте в воротах немцев оказался мяч, забитый нападающим Гарри Кейном.

На стадионе "Уэмбли" за матчем, среди прочих, наблюдали принц Уильям, герцогиня Кембриджская Кейт и их сын Джордж. Принц Уильям является президентом Футбольной ассоциации Англии.

Последний турнир бундестим с тренером Йоахимом Лёвом

Для бундестим это последний турнир под руководством тренера Йоахима Лева (Joachim Löw), с которым немцы выиграли чемпионат мира в 2014 году. После ЧЕ-2020 его сменит экс-наставник мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик (Hans-Dieter Flick). На групповом этапе сборная Германии заняла второе место в группе F.

Последний матч 1/8 финала состоится в тот же вечер в Глазго, в нем сыграют Украина и Швеция. Сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы. Ей удалось сделать это с третьего места в группе благодаря лучшей разнице мячей, чем у двух других команд, также оказавшимися третьими в своих квартетах с тремя очками. В 1/8 финала вышли по две лучшие команды каждой из шести групп, а также четыре лучшие сборные из тех, кто занял в своей группе третье место.

Накануне, 28 июня, сборная Швейцарии одержала сенсационную победу, выбив из турнира чемпиона мира 2018 года - сборную Франции, победитель определился в серии пенальти. В тот же день Евро-2020 покинули и вице-чемпионы ЧМ-2018 - сборная Хорватии, уступившая Испании со счетом 3:5.

Евро-2020 проходит в 2021 году

Из-за пандемии чемпионат Европы 2020 года был перенесен на один год. Финальная стадия Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах в европейских стран, в том числе Санкт-Петербурге. Оба полуфинала и финал первенства должны пройти в Лондоне. В связи со значительным ростом числа инфицированных коронавирусом в Англии и высокой долей "дельта"-варианта УЕФА все чаще призывают перенести матчи в другую страну. На данные матчи на стадионе "Уэмбли" будут допущены 60 000 зрителей.