"Это будет лучшее ралли за многие годы!". Утвержден календарь Чемпионата мира-2025, одним из этапов которого станет Delfi Rally Estonia

Впервые в календаре WRC появились этапы на Канарских островах, в Парагвае и в Саудовской Аравии. В континентальной Европе будет проведено меньше этапов, чем ранее, и, например, в календаре 2025 года отсутствуют этапы WRC Латвии, Польше и Хорватии, что в середине июля, несомненно, привлечет повышенное внимание к эстонскому этапу WRC Delfi Rally Estonia.
"Это чрезвычайно интересный календарь, в котором прекрасно сочетаются наши традиционные места проведения ралли с тремя новыми гонками, две из которых пройдут за пределами Европы, что еще раз подчеркивает привлекательность нашего чемпионата во всем мире, - говорит исполнительный директор WRC Йона Сибель. - От льда французских Альп, глубокого снега в Швеции, слепящей пыли Кении и Сардинии, скоростных гравийных дорог Эстонии и Финляндии до, наконец, пустыни Саудовской Аравии - разнообразие трасс, которое мы предлагаем в 2025 году, не имеет себе равных".
После традиционного старта среди блеска и гламура Монте-Карло в конце января гонщики WRC проедут по Африке, Азии, Европе и Южной Америке, а в конце ноября прибудут в Саудовскую Аравию, где закончится самая большая программа чемпионата с 2008 года.
Хорошо известные фанатам FIA European Rally Championship (ERC) Канарские острова готовы впервые принять WRC на своих берегах, а также ознаменовать возвращение WRC в Испанию после двухлетнего перерыва. Извилистый гладкий асфальт и высокий риск появления тумана по мере продвижения в горные районы острова придадут этому этапу особенную сложность.
"Это фантастика - видеть такой насыщенный календарь WRC на сезон 2025 года! - говорит президент FIA Мохаммед Бен Сулайем. - Наряду с классическими местами, которые знают и любят болельщики, новые этапы ралли в Испании, Парагвае и Саудовской Аравии добавят еще больше азарта и продемонстрируют, насколько разные во всем мире гонщики и поклонники ралли".
Ралли в Эстонии
У Эстонии, наряду с крупными странами и опытными организаторами, снова есть возможность и привилегия быть частью официального предсезонного календаря Чемпионата мира по ралли. В следующем году Delfi Rally Estonia будет этапом WRC уже в пятый раз, а в 2025 году ралли пройдет в самом Тарту и на дорогах волостей Тарту, Отепя, Эльва, Канепи, Камбья, Кастре, Пейпсияэре и Муствеэ с 17 по 20 июля.
В грядущем году соревнования WRC пройдут на шоссе и извилистых гравийных дорогах Южной Эстонии. Перед ралли в Эстонии WRC заедет в Грецию, а после Эстонии участники и команды WRC традиционно отправятся через залив в Финляндию. В последние июльские выходные поклонники ралли из Эстонии и других стран вновь смогут насладиться прекрасным эстонским летом, природой и, конечно же, адреналином WRC Delfi Rally Estonia.
Ралли WRC Delfi Rally Estonia вновь будет принимать Эстонский национальный музей в Тарту, где разместится не только соревновательный центр, но и зона технического обслуживания, выставка EXPO и многое другое. Стартовый и финишный подиум будут находиться в традиционном месте в центре Тарту, на Ратушной площади, там же пройдет торжественная церемония открытия, а в маршруте соревнований вновь значатся скоростные шоссе и гравийные дороги в окрестностях Чудского озера. По утверждению организаторов, программа 2025 года будет включать в себя как обычные зрительские зоны для заядлых фанатов ралли, так и комфортабельные трибуны, чтобы каждый мог выбрать свою собственную программу раллийного уикэнда.
"Это будет лучшее ралли за многие годы!"
Директор Delfi Rally Estonia Урмо Аава: "Уровень эстонского раллийного спорта сейчас очень высок, и мы очень рады, что Оттю [Тянаку] и Мартину [Ярвеоя] в спину дышат уже несколько молодых эстонских гонщиков. В этом году мы наблюдаем сильный рост нового поколения, очень хорошую скорость показали Георг Линнамяэ и Роберт Вирвес, и, конечно же, Ромет Юргенсон, Яспар Вахер, Патрик Энок и Йоозеп-Ральф Ныгене. Если молодежь будет совершенствоваться так и дальше, то будущее ралли будет блестящим, а соревнования внутри страны между эстонскими спортсменами будут проходить совсем по-другому, и это позволит привлечь в аудиторию больше молодых людей.
Этап Чемпионата мира по ралли этого года в соседней Латвии также показал, что там очень высокий уровень организации и отличные трассы, их национальный герой Мартиньш Сескс показал своей публике очень хороший результат и доказал, что если давать шанс молодым людям, то их развитие будет очень стремительным. Местный гонщик и высокий уровень организации, безусловно, дадут большой импульс развитию ралли в Латвии, а это значит, что количество зрителей в будущем может удвоиться, и я верю, что мы увидим это уже в следующем году на WRC Delfi Rally Estonia.
В следующем году календарь WRC будет насыщенным: нас ожидает в общей сложности 14 этапов. В этом году Delfi Rally Estonia было втиснуто между тремя крупными соревнованиями WRC. Мы рады, что в 2025 году все, так сказать, вернется на круги своя, и в середине июля в нашей стране пройдет единственное ралли перед финским этапом WRC. Также в нашу пользу говорит тот факт, что в следующем году в нашем регионе альтернатив немного.
Я могу с уверенностью сказать, что, учитывая опыт и упорство нашей команды организаторов, мы точно организуем лучшее ралли за много лет, титульным спонсором которого является Delfi. Продажа билетов начнется в эту пятницу, и 3000 специальных пропусков будут продаваться в ограниченном количестве по цене 49 евро, что почти в два раза дешевле обычной стоимости. Все фанаты и болельщики уже сейчас могут строить свои планы на одно из главных событий следующего лета, чтобы вместе с друзьями и семьей оказаться у трассы и поболеть за наших эстонских спортсменов. До встречи на WRC Delfi Rally Estonia 2025!"
Билеты в продаже со 2 августа
Продажа билетов на WRC Delfi Rally Estonia 2025 откроется в эту пятницу в 10.00 на сайте Rally Estonia rallyestonia.ee, и первые 3000 билетов будут продаваться по специальной сниженной цене - 49 евро, так что самые большие поклонники ралли смогут уже сейчас обеспечить себе вход на главное событие следующего лета. Будут доступны цифровые билеты для взрослых и детей (7-15 лет), а также фан-пропуска с бейджем на шею. Билет дает доступ во все обычные зрительские зоны во все дни мероприятия, и, по сравнению с прошлым, организаторы отказались от „детского“ пропуска, что означает, что детям в возрасте до 6 лет билет не нужен. Дневные и VIP-пропуска будут добавлены в продажу позднее.
Delfi Rally Estonia - этап Чемпионата мира по ралли FIA 2025 года, который пройдет в самом Тарту и на дорогах волостей Тарту, Отепя, Эльва, Канепи, Камбья, Кастре, Пейпсияэре и Муствеэ с 17 по 20 июля. Запланируйте свой отпуск с семьей и друзьями в самом сердце Эстонии и станьте частью яркого события лета 2025 года вместе с лучшими в мире гонщиками на самых мощных автомобилях. На старт!