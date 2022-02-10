"Триметазидин в организме молодой спортсменки – это странно"

Доктор медицинских наук, профессор Василий Власов рассказал Настоящему Времени об этом препарате.

– Триметазидин – это действующее вещество хорошо известного в Советском Союзе и России препарата "Предуктал". Предуктал относится к числу лекарств с очень небольшой эффективностью, предназначен для лечения заболеваний сердца, прежде всего стенокардии и сердечной недостаточности. Поэтому его обнаружение в организме молодой спортсменки является, по крайней мере, странным. Думаю, что медицинское применение этого препарата можно исключить.

По большому счету есть только два варианта: первый – использование как допинга, то есть для получения преимуществ перед другими спортсменами, и второе – случайный прием, который может быть вследствие разных причин, в принципе, это может быть даже диверсией.

– Могла ли она не знать, что она его принимает?

– Теоретически да, но практически вряд ли. Дело в том, что спортсмены, в особенности когда они готовятся к серьезным соревнованиям, находятся в режиме, когда их лекарства и питание очень хорошо контролируются. Практически ничего не может к ним попасть туда, что не было бы одобрено их врачом и тренером. Другое дело, что иногда попадание некоторых лекарств возможно, потому что некоторые безобидные продукты, какой-нибудь китайский чай для похудения может быть содержащим лекарства: китайцы же хотят, чтобы их препараты люди хорошо покупали, и они туда в травяной набор вставляют лекарства. Так и здесь тоже: теоретически можно представить, что она выпила какой-нибудь чай для гладкости кожи, в котором содержался этот триметазидин, то есть как загрязнение. Но подчеркиваю, это моя гипотеза, она не имеет никакого отношения к реалиям.

– А чем он опасен для несовершеннолетних?

– Вред триметазидина для молодого организма значительно меньше, чем вред от профессиональных занятий спортом.

"Нарушение принципов Олимпийской хартии"

Какие могут быть юридические последствия, если применение допинга все-таки подтвердится, Настоящему Времени рассказал Сергей Алексеев, председатель Комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России, профессор, доктор юридических наук. Он считает, что даже откладывать награждение организаторы не имели права.

– Я прочитал ваш комментарий, вы говорите, что задерживать награждение на Олимпиаде неправомерно. Можете нам объяснить почему?

– Дело в том, что борьба с допингом и антидопинговые правила подчиняются определенным стандартам и требуют времени. И "револьвер на револьвер" эти вопросы не решаются, поэтому если есть антидопинговое нарушение, оно, как правило, известно заранее. Если оно заранее неизвестно, то как только оно возникает, должна быть официальная информация. Если официальной информации нет и только какие-то, образно говоря, вбросы, какие-то источники, не уполномоченные давать такую информацию, тогда нет основания задерживать церемонию, которая прописана регламентом организации и проведения мероприятия.

И такие основания, как подозрение или какой-то информационный вброс, неофициальная информация в СМИ, не являются основанием для того, чтобы откладывать церемонию: протокол есть, результаты есть, проводится церемония. А если потом в силу процессуальных моментов выявляется в соответствии с действующей процедурой нарушение, тогда уже если это доказано, применяется ответственность. И в рамках этой ответственности аннулируются соответствующие результаты и забираются соответствующие медали и другие награды.

– Но можно ли предположить, что раз организаторы идут на такой довольно жесткий шаг, как отмена, или, по крайней мере, они откладывают сейчас время награждения, что у них есть эта информация, что допинг-проба положительная? Или здесь все-таки это спекуляция?

– Когда есть официальная информация, она сразу должна выдаваться обвиняемому и в соответствующую федерацию, и сразу на основании этой информации предусмотрены процессуальные меры. Пока нет официальной информации, процессуальные меры не предусмотрены. А почему идет затягивание и в чьих это интересах, мы можем только предполагать – это раз.

Во-вторых, пока до сих пор официальной информации о якобы выявленной запрещенной субстанции нет. Наш разговор может носить только вероятностный и теоретический характер, потому что до настоящего времени официальной информации о нарушениях антидопинговых правил, подозрений в нарушении официально пока нет.

– Когда сейчас читаешь новости, то складывается ощущение, что дисквалификация Валиевой и лишение сборной ОКР золота – это уже неминуемо.

– Вы знаете, информация правит миром. В настоящее время, к сожалению, и спортом. И в связи с этим, такая неофициально распространяемая, уличающая того или иного спортсмена информация, помимо того, что пока она неофициальна, она только оказывает психологическое давление, деморализует тех или иных спортсменов соответствующей команды, сбивает их соревновательный настрой. Иногда это даже делается искусственно, как недобросовестная конкуренция: каждый борется за свою команду, и эти информационные рычаги иногда применяются. Я не говорю, что сейчас это. Но пока нет официальной информации, такое впечатление создается.

Если был какой-то положительный тест в декабре в прошлом году, и вдруг спустя уже такое большое время, когда должны быть результаты допинг-пробы, и в самый последний момент это все скрывается, в момент перед награждением это обнародуется, причем обнародуется неофициально и в отношении действительно безапелляционного лидера – нашей команды, которая с отрывом победила в этом командном турнире в преддверии индивидуальных стартов... Поэтому очень много вопросов.

Если какое-то конкретное нарушение есть, оно сразу должно в рамках действующих антидопинговых правил и стандартов WADA обнародоваться, и приниматься меры. Когда начинается эта тягомотина, тем более в отношении несовершеннолетней спортсменки, это и дополнительная психологическая нагрузка в том числе и на всю команду, тогда мы это рассматриваем просто как нарушение принципов Олимпийской хартии, потому что мы видим, что и антидопинговые правила нарушаются, и регламент организации и проведения Олимпийских игр.

– К слову про несовершеннолетнюю спортсменку, ведь Валиевой еще только 15 лет. Если на допинге попадается – мы опять-таки не утверждаем, мы только теоретически предполагаем, поскольку нет официальных данных, – попадается несовершеннолетний спортсмен, это влечет какие-то дополнительные последствия или, наоборот, в связи с этим могут быть какие-то послабления?

– Если теоретически рассматривать ту версию, которая предпослана СМИ о якобы наличии, выявлении запрещенной субстанции, которая называется триметазидин, то это не стимулятор, это, по сути дела, не улучшает какие-то физические способности спортсмена – это просто препарат по типу витаминного препарата для сердечной мышцы, кардиологический препарат. И если в организм спортсмена этот препарат попал неумышленно, и с учетом того, что это защищенное лицо, то в данной ситуации, скорее всего, панель, которая должна тогда рассматривать это дело, ограничится предупреждением. По крайней мере, практика такая.

Поскольку лицо несовершеннолетнее, если умысла какого-то там нет, – а здесь умысла быть не может, потому что он ничего не дает, никак не стимулирует на улучшение исполнения программы – поэтому, скорее всего, это будет предупреждение, если будет, и оно не предполагает лишения наград и аннулирования результатов. Вопрос в ожидании официальной информации и применении тех процедур, которые адекватны тому или иному подозрению на то или иное правонарушение. А пока нет решения юрисдикционного органа, это лишь подозрение.

– А учитывая вообще эту российскую историю с допинговыми скандалами, чем новый скандал может грозить в долгосрочной перспективе: какими-то новыми разбирательствами?

– Здесь та коллективная ответственность, которая на сегодняшний день применена ко всей российской команде, к большому количеству невиновных и чистых спортсменов, до сих пор у нас в научных юридических кругах подвергается критике, потому что это массовое нарушение прав человека – чистых спортсменов – право на гимн, на герб, на самоидентификацию и на запрет дискриминации. Уже то решение, под воздействием которого находится сейчас российский большой спорт, небезупречно.

Если выявляется какое-то допинговое нарушение, тем более со стороны несовершеннолетнего спортсмена, главным образом расследование будет идти, если оно будет, в направлении окружения спортсмена, как должны были в этой ситуации охранять и ограничивать возможности тренеры, врачи и так далее. Поэтому явно идет речь об индивидуальной ответственности.

Но допинг встречается в любой стране, тем более неумышленное попадание в организм спортсмена, поэтому для команды в целом, конечно, никаких негативных последствий это повлечь не может. Но, опять-таки, тот информационный шум, который вокруг этого дела происходит, конечно, подливает масла в огонь. С учетом того, что современный спорт в информационном обществе – во многом направление его предопределяется информационными потоками, иногда и политическими моментами, – поэтому, конечно, ситуация неприятная.

Но, возможно, и данная ситуация, я еще раз подчеркиваю, что если был положительный тест, то почему до сих пор о нем никто ничего не знал? Или же знали и ждали момента, чтобы об этом сказать – вот большой вопрос, потому что если речь идет о положительной пробе, то она была явно не в этом году. А раз в прошлом году, то почему до сих пор ждали и об этом никто не знал? Это тоже большой вопрос, и он не совсем коррелирует с действующими антидопинговыми правилами.