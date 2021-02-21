Медведев проиграл Джоковичу во всех трех сетах со счетом 7:5, 6:2, 6:2.
Сербский теннисист в девятый раз становится победителем Открытого чемпионата по теннису в Австралии. Всего на счету у Джоковича - 18 побед на турнирах Большого шлема (у Рафаэля Надаля и Роджера Федерера по 20 побед у каждого).
Интрига накануне финала Australian Open, оказалось нешуточной: кто же победит - 25-летний россиянин, демонстрирующий невероятную игру в последние месяцы или восьмикратный победитель турнира?
Масло в огонь подлило письмо спонсора Джоковича - бренда спортивной одежды и инвентаря Head, по ошибке досрочно поздравившего серба с очередной победой в финале Australian Open и рекордным девятым титулом победителя Открытого чемпионата Австралии по теннису. Позже бренд извинился за эту оплошность.
"Мы просто хотели сказать: удачи, Новак, в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису 2021 года", - говорилось в исправленном заявлении Head.
Неудобный соперник
Многие комментаторы называли Даниила Медведева после его победы в полуфинале над греком Стефаносом Цициапасом самым неудобным соперником для титулованного Джоковича.
До финала Australian Open Новак Джокович и Даниил Медведев на корте встречались семь раз: первые четыре матча выиграл серб, три последних - россиянин.
Сам Новак Джокович назвал своего соперника "возможно, лучшим теннисистом в туре за последние несколько месяцев". При этом он дал понять, что не намерен расставаться с титулом чемпиона Australian Open.
"Много говорят о том, что на смену нам приходит новое поколение, но пока в действительности этого не произошло. Я не собираюсь просто так все им отдать", - сказал в преддверии финала сербский теннисист.
Даниила Медведева эти слова ничуть не удивили: "Когда Новак говорит такие вещи, я ему верю. Чтобы его обыграть, нужно пять часов физически и психологически находиться на пике".
При этом, по его словам, россиянин рад возможности встретиться на корте с фаворитом турнира.
"Он один из величайших игроков в истории. Поэтому играть в финале против него - это прекрасно", - сказал Медведев. По его словам, он понимает, с каким прессингом столкнется.
"Но мне терять нечего. То, что Джокович ведет в наших личных встречах, не имеет особого значения, ведь тогда я проигрывал в упорных матчах, еще не выйдя на нынешний уровень", - подчеркнул перед финалом Медведев.
"Мы уже видели, что я могу одерживать большие победы, если хорошо играю", - сказал Медведев после победы в полуфинале.
Медведев до этого играл в финале турнира Большого шлема только один раз. В последнем матче US Open 2019 он в пяти сетах проиграл Рафаэлю Надалю.
Победная серия
Победная серия Медведева началась в конце прошлого сезона. С тех пор он успел взять два личных титула - на турнире из серии "Мастерс" в Париже и итоговом турнире, а также один командный - в составе российской сборной на ATP Сup.
12 из этих побед Медведев одержал над соперниками из топ-10 рейтинга ATP. Он лишь девятый игрок в истории, у кого есть подобная серия.
За последние месяцы теннисист обыгрывал первых трех ракеток мира - Джоковича, испанца Рафаэля Надаля и австрийца Доминика Тима.
Победа в полуфинале Australian Open над шестой ракеткой мира греком Стефаносом Цициапасом (6:4, 6:2, 7:5) стала для Медведева двадцатой победой подряд.
Медведев начинал турнир четвертой ракеткой мира, но благодаря участию в полуфинале гарантировал себе как минимум третью строчку рейтинга - это его наивысший результат.
В прошлом победить на Australian Open удавалось трем россиянам. Это сделали Евгений Кафельников (1999 год), Марат Сафин (2005) и Мария Шарапова (2008).
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Профессор развеял надежды: после карантина, как прежде жить не сможем (84)
Призыв перетерпеть карантин, чтобы вернуться к прежней...
Глава МИД Литвы выступил с предложением по строительству "Северного потока - 2", которое назвал компромиссным (422)
Строительство газопровода "Северный поток — 2" следует...
Маленькая вера в большой истории: как живут русские старообрядцы Клайпеды? (39)
Ровно 75 лет назад в Клайпеде была основана...
Под "северным ветром". Большой, трудный и прибыльный квест — как жители Донбасса приспособились к непризнанной ДНР (44)
Жизнь в самопровозглашенной и никем не признанной ДНР...
По инициативе Литвы министры ЕС встретятся с соратниками Навального (7)
По инициативе Литвы в воскресенье группа министров...