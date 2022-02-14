Международный Олимпийский комитет (МОК), Международный союз конькобежцев (ISU) и Всесмирное антидопинговое агентство (WADA) обратились в CAS с целью опротестовать решение РУСАДА о снятии отстранения.

"Специальная комиссия CAS вынесла решение в арбитражном процессе в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой. Заявления, поданные МОК, WADA и ISU, отклонены", – говорится в сообщении CAS.

Выездная панель CAS не рассматривала вопрос, виновна или невиновна Камила Валиева в употреблении допинга, а также не принимала решений по поводу золотых медалей командного турнира. Рассматривался вопрос только о допуске спортсменки к личным соревнованиям Олимпиады-2022.

В Спортивном арбитражном суде (CAS) подробно объяснили, почему решение о снятии временного отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой осталось в силе, сообщает Sports.ru.

"На основании очень ограниченного количества фактов по этому делу и после рассмотрения соответствующих правовых вопросов выездная панель CAS решила, что временное отстранение спортсменки не должно применяться в связи со следующими исключительными обстоятельствами:

a) Спортсменка является "защищенным лицом" в соответствии со Всемирным антидопинговыми кодексом (WADC).

b) В антидопинговых правилах РУСАДА и WADC ничего не говорится о временном отстранении, налагаемом на защищенных лиц, в то же время эти правила содержат конкретные положения о стандартах доказательств и более низких санкций в отношении защищенных лиц.

c) Выездная панель рассмотрела фундаментальные принципы справедливости, соразмерности, непоправимого вреда и относительного баланса интересов между заявителями и спортсменкой, которая не сдавала положительные пробы во время Олимпийских игр в Пекине и все еще подвергается дисциплинарной процедуре по существу после положительного допинг-теста, сданного в декабре 2021 года. В частности, панель сочла, что недопуск спортсменки к участию в Олимпийских играх нанесет ей непоправимый вред в данных обстоятельствах.

"Комиссия определила, что разрешение на снятие временного отстранения было уместно. Специальному отделу CAS было предложено решить узкий вопрос о том, следует ли временно отстранить спортсмена. Решение по существу этого дела не принималось.

Также не рассматривались юридические последствия, связанные с результатами командного турнира по фигурному катанию, поскольку такие вопросы будут рассматриваться в других производствах", – говорится в решении CAS.

d) Комиссия CAS также отметила серьезные проблемы, связанные с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста спортсменки, проведенного в декабре 2021 года, что помешало спортсменке установить определенные юридические требования в свою пользу, в то время как такое позднее уведомление произошло не по ее вине и в разгар зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, – говорится в пресс-релизе CAS

25 декабря 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Результаты анализов Стокгольмская лаборатория предоставила 7 февраля во время Олимпийских игр в Пекине. РУСАДА отстранило фигуристку, но 9 февраля сняло временное отстранение.

Так как отмена отстранения осталась в силе, Валиева примет участие в личном турнире фигуристок Пекина-2022, который стартует 15 февраля.

15-летняя россиянка Камила Валиева выиграла золотую медаль Олимпиады-2022 в Пекине в командном турнире. Награждение призеров турнира не проведено до сих пор.