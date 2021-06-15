Вот что он написал в своем "инстаграме":
"Большое спасибо за ваши добрые и замечательные приветствия и сообщения со всего мира. Они очень много значат для меня и моей семьи. Я чувствую себя отлично, учитывая обстоятельства. Все еще должен пройти обследование в больнице, но чувствую себя нормально.
Буду болеть за команду Дании в следующих матчах. Они играют за всех датчан".
В субботу Кристиан Эриксен потерял сознание в ходе игры с Финляндией. У него случилась остановка сердца.
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