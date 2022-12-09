Чемпионат мира: сборная Хорватии выбила главных фаворитов бразильцев в 1/4 финала

В основное время команды голов не забили, причем сборная Хорватии нанесла ноль ударов в створ ворот Алиссона. Вратарь хорватов Доминик Ливакович сделал девять сейвов в основное время — это рекорд сборной Хорватии на чемпионатах мира.

Неймар открыл счет на 106-й минуте, в конце первого экстра-тайма. 30-летний бразилец забил свой восьмой гол на чемпионатах мира - он сравнялся с Криштиану Роналду и Диего Марадоной. До рекорда Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира Неймару еще 8 мячей.

Бруно Петкович на 117-й минуте сравнял счет первым ударом в створ в исполнении хорватской сборной.

В серии пенальти победила сборная Хорватии: Доминик Ливакович взял удар Родриго, а Маркиньос пробил в штангу.

Доминик Ливакович стал лишь третьим вратарем, кому удалось сделать 4 сэйва в сериях пенальти на одном турнире (три - против Яопнии плюс один - против Бразилии). Ранее это удавалось вратарю сборной Аргентины Серхио Гойкочеа в 1990-м и голкиперу сборной Хорватии Даниелу Субашичу в 2018-м.

Сборная Хорватии вышла в полуфинал на втором чемпионате мира подряд (и третий раз - в своей истории). На ЧМ-2018 Хорватия дошла до финала, где уступила Франции (2:4), а на ЧМ-1998 стали бронзовыми призерами.

В полуфинале хорваты сыграют с победителем четвертьфинала Нидерланды — Аргентина, который начнется сегодня в 21:00 по латвийскому времени. Полуфинал с участием Хорватии пройдет 13 декабря.

Любопытно, что сборная Хорватии до сих пор не проигрывает в сериях пенальти на чемпионатах мира. До сегодняшнего дня команда провела три серии пенальти на чемпионатах мира и ни разу не проиграла. На ЧМ-2018 Хорватия обыграла Данию в 1/8 финала и Россию в 1/4 финала, а на нынешнем турнире прошла Японию и теперь Бразилию.

1/4 финала

Хорватия – Бразилия 1:1 (0:0, 0:0, 0:1, 1:0), по пенальти - 4:2

Голы: Петкович 117 - Неймар 105.

Серия пенальти: Влашич - 1:0, Родриго - 1:0 (вратарь). Маер - 2:0, Каземиро - 2:1, Модрич - 3:1, Педро - 3:2, Оршич - 4:2. Маркиньос - 4:2 (штанга).

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса (Будимир, 110), Модрич, Ковачич (Маер, 105), Брозович (Оршич, 114), Перишич, Пашалич (Влашич, 72), Крамарич (Петкович, 72).

Бразилия: Алиссон, Милитао (Алекс Сандро, 105), Тиаго Силва, Маркиньос, Данило, Каземиро, Лукас Пакета (Фред, 105), Неймар, Ришарлисон (Педро, 84), Рафинья (Антони, 56), Винисиус Жуниор (Родриго, 64).

Предупреждения: Данило (25), Брозович (31), Каземиро (68), Маркиньос (77), Петкович (117).

Судья: М.Оливер (Англия).

Владение мячом: 50% - 50%

Удары (в створ): 9 (1) - 19 (11)

Угловые: 3 - 7

Офсайды: 3 - 3

Фолы: 22 - 24

Передачи (точные): 711 (635) - 700 (630)

Атаки (потенциально опасные): 124 (48) - 156 (69)

9 декабря. Аль-Райян. "Education City Stadium". 43 893 зрителя.