Лондонский "Челси" одержал верх над "Манчестер Сити" (МС) со счетом 1:0 в английском финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21. Матч проходил в субботу, 29 мая, в португальском Порту на стадионе "Драгау".
На перерыв команды ушли при голевом превосходстве команды Томаса Тухеля (Thomas Tuchel). Единственный гол на 43-й минуте забил полузащитник "Челси" Кай Хаверц (Kai Havertz). Добивал немец фактически в пустые ворота, обойдя голкипера "Манчестер Сити" Эдерсона Сантану ди Мораеса. До перерыва полузащитник МС Кевин Де Брейне получил травму и ушел с поля в слезах.
May 29, 2021
Принадлежащий Абрамовичу клуб стал победителем во второй раз
"Синие" стали победителями главного еврокубка во второй раз в истории.
В финале Лиги чемпионов "Челси" российского миллиардера Романа Абрамовича сыграл в третий раз. Английский клуб выиграл кубок в сезоне-2011/12, обыграв германскую "Баварию" (2:1), а в сезоне-2007/08 уступил "Манчестер Юнайтед" (1:2), при этом в обоих случаях судьба трофея решалась в серии пенальти. "Манчестер Сити" в этом году дебютировал в финале Лиги чемпионов.
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