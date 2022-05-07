Ожидается, что Боэли будет присутствовать на домашнем матче "Челси" против "Вулверхэмптона" в субботу.
Сумма сделки должна составить 4,25 млрд фунтов (около 5,2 млрд долларов), однако прежний владелец команды российский миллиардер Роман Абрамович ничего не заработает, следует из заявления клуба.
Больше половины этой суммы - 2,5 млрд фунтов - это плата за акции клуба, которые Абрамович обещает отправить на благотворительность.
Они будут переведены в замороженный счет миллиардера, а оттуда - в фонд, помогающий пострадавшим в войне в Украине. Представители Абрамовича говорят, что связались с ООН и ведущими благотворительными организациями для создания такого фонда.
Оставшаяся сумма - 1,75 млрд фунтов - это инвестиции в клуб, которые обещают сделать новые владельцы, в том числе в его стадион, женскую команду и футбольную академию.
Кроме Боэли, в консорциум входит инвестиционная фирма Clearlake Capital, еще один американец Марк Уолтер и швейцарский инвестор Хансйорг Висс.
В начале марта Абрамович заявил о продаже клуба. Вскоре после этого бизнесмен был включен в британские санкции, введенные в связи с нападением России на Украину.
Ожидается, что сделка по продаже "Челси" будет завершена до конца мая, но сначала ее должны одобрить английские футбольные власти и правительство Британии.
По данным журнала Форбс, состояние Боэли составляет 4,5 млрд долларов (или 3,6 млрд фунтов).
Кроме "ЛА Доджерс", он владеет долей в клубе НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" и в женском баскетбольном клубе "Лос-Анджелес Спаркс".
Абрамович купил "Челси" в 2003 году за 140 млн фунтов и вложил в него более 1,5 млрд фунтов.
За это время клуб четырежды стал чемпионом Англии и по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Сейчас "Челси" находится на третьем месте в таблице Английской премьер-лиги, отставая с большим отрывом от "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".
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