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WADA не сочло убедительной версию адвокатов Камилы Валиевой о том, что триметазидин попал в ее организм случайно из-за лекарства дедушки.
Kamila Valijeva
Kamila Valijeva
© AP / Scanpix

Международный спортивный арбитражный суд (CAS) в четверг, 17 февраля, опубликовал мотивировочную часть по делу о допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.

Согласно 41-страничному документу, концентрация запрещенного вещества триметазидина, обнаруженного в пробе спортсменки, составляла 2,1 нг/мл. Это незначительное количество, которое представители Валиевой объяснили знаменитым тезисом о случайном попадании запрещенного препарата в организм Валиевой из-за лекарства дедушки.

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Так, мать спортсменки заявила на заседании CAS, что дедушка регулярно отвозил Валиеву на ежедневные тренировки и часто оставался с внучкой во время обеденного перерыва. Во время судебного заседания также была продемонстрирована видеозапись, которую, по словам адвоката Валиевой, сделал дедушка спортсменки. На кадрах в машине дедушки видна пачка с надписью "Триметазидин МВ".

Представители Валиевой также пригласили на заседание двух экспертов, которые указали на незначительную концентрацию вещества в допинг-пробе Валиевой, что якобы должно свидетельствовать о случайном попадании препарата в организм спортсменки.

WADA не сочло убедительной версию команды Валиевой

Однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не сочло эту версию убедительной. Спортсменка не представила убедительных доказательств того, что триметазидин попал в ее организм случайно, отметили представители агентства. В частности, не было предъявлено доказательств покупки препарата, медицинских записей и рецептов. Кроме того, нет научных подтверждений того, что низкая концентрация триметазидина свидетельствует о случайном употреблении препарата, указали представители WADA.

CAS критикует задержку результатов допинг-теста Валиевой

В мотивировочной части судебного решения CAS резко раскритиковал задержку результатов допинг-теста россиянки. Несмотря на то, что пробу Валиевой взяли на Чемпионате России в конце декабря, заключение о неблагоприятном результате анализа было предоставлено лишь 7 февраля, когда с момента теста прошло уже более 40 дней.

Заявление WADA о том, что 20-дневный срок, в который положено предоставлять результаты анализов, - всего лишь рекомендация, спортивный судья расценил как "достаточно тревожное". А объяснение лаборатории в Стокгольме, сославшейся на нехватку персонала из-за пандемии коронавируса, суд счел "неубедительным". Задержка с предоставлением результата допинг-теста поставила Валиеву "в сложное положение", отметил суд.

WADA обвинило в задержке российское антидопинговое агентство (РУСАДА), указав на то, что последнее недостаточно оперативно отправило допинг-пробу Валиевой в стокгольмскую лабораторию.

Скандал вокруг допинг-теста Камилы Валиевой

8 февраля, на следующий день после окончания командного турнира фигуристов, на котором золото выиграли россияне, разгорелся скандал вокруг положительного результата допинг-теста Камилы Валиевой. В ее пробе, взятой 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, был выявлен запрещенный кардиологический препарат триметазидин. Как объяснили в команде Валиевой, запрещенное вещество попало в организм фигуристки случайно от отвозившего ее на тренировки дедушки, который из-за искусственного сердца вынужден принимать триметазидин.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило Валиеву от участия в Олимпиаде, однако после ее жалобы уже на следующий день отменила свой запрет.

МОК, Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опротестовали решение РУСАДА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

Выездная панель CAS отклонила апелляцию, разрешив Камиле Валиевой продолжить выступления на играх и участвовать в турнире одиночниц. 15 февраля Валиева завершила короткую программу на первом месте, но по итогам произвольной программы 17 февраля из-за многочисленных ошибок заняла четвертое место.

Первое место по итогам короткой и произвольной программы заняла Анна Щербакова. Она на 4 балла опередила Александру Трусову, ставшую первой в мире фигуристкой, исполнившей пять четвертных прыжков на Олимпиаде.

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