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На Олимпиаде прошли гонки преследования в биатлоне. У женщин победила норвежка Марте Ульсбю Ройселанн (третье золото Пекина-2022 после побед в смешанной эстафете и спринте), у мужчин — француз Кентен Фийон-Майе. Российский спортсмен Эдуард Латыпов выиграл бронзовую медаль.
Pekino žiemos olimpinių žaidynių vyrų biatlono 10 km sprintas
Pekino žiemos olimpinių žaidynių vyrų biatlono 10 km sprintas
© Vytautas Dranginis / LTOK

Мужчины

Днем ранее в спринте победил норвежец Йоханнес Бе, имевший 25 секунд преимущества над французом Фийоном-Майе, 39 секунд — над своим старший братом Тарьеем Бе и 41 секунду — над россиянином Максимом Цветковым.

В гонке преследования на 12,5 км после первой стрельбы перевес Бе-младшего над Фийон-Майе увеличился до 30 секунд, а отставание остальных составляло почти минуту. Но затем при сильном порывистом ветре и снеге фаворита подвела стрельба. После второго огневого рубежа Йоханнес отправился на два штрафных круга, а после третьего — на три. Когда и на четвертой стрельбе Бе-младший не сумел закрыть все мишени, стало понятно, что в этот раз в призеры ему не попасть.

По ходу дистанции к братьям Бе и Фийону-Майе подтянулись Латыпов (начинал гонку 11-м) и итальянец Лукас Хофер. Особенно хорошие шансы на топ-3 были у россиянина. После треьего огневого рубежа он поднялся на второе место, а на следующем отрезке отыграл у француза 12 секунд — решающую стрельбу они начинали вместе.

Француз вновь закрыл все мишени, тогда как Латыпов все же допустил своей единственный промах. Фиойн-Майе помчался к золоту, а российский биатлонист после штрафного круга оказался третьим сразу за Бе-старшим. На финальный отрезок гонки у норвежца осталось больше сил, а вот россиянина активно преследовал Хофер.

На финише Фийон-Майе выиграл у Т.Бе 28 секунд, у Латыпова — 35 секунд. Для француза это золото стало вторым в карьере на Олимпиадах: в Пекине-2022 он взял серебро в смешанной эстафете и победил в индивидуальной гонке. У Тарьей Бе это вторая личная олимпийская награда (после бронзы спринта на ОИ-2022) и пятая всего за карьеру на Играх (2-2-1).

Для Латыпова эта бронзовая медаль стала второй на Олимпиаде-2022 (и первой личной) - ранее он стал бронзовым призером в смешанной эстафете.

Женщины

По итогам спринта Ройселанн имела комфортное преимущество над ближайшими соперницами в полминуты и более. По ходу гонки преследования на 10 км норвежка никому не позволила к себе приблизиться и уверенно завершила ее первой. На финише перевес Ройселанн составил более полутора минут.

За места со второго и ниже борьба была упорной. Большую часть гонки второе место удерживала итальянка Доретея Вирер, но два промаха на последнем огневом рубеже выбили ее из числа претенденток на медали. А серебро досталось шведке Эльвире Оберг, на последнем круге убежавшей от двух норвежек — Ингрид Тандревольд и Тириль Экхофф.

Экхофф в итоге стала бронзовым призером, тогда как Тандревольд перед входом на стадион резко оставили силы. Едва передвигаясь, норвежка все же добралась до финишной черты (14-е место), после чего рухнула на снег и ей стали оказывать медицинскую помощь.

Для Ройселанн это третье золото Игр в карьере и второе — в личной гонке. Всего на счету норвежки 6 медалей Олимпиад (3-2-1). Для Эльвиры Оберг это вторая награда Олимпиад (0-2-0). Для Тириль Экхофф это седьмая медаль Игр в ее карьере (2-1-4).

Латвийская биатлонистка Байба Бендика стартовала 50-й. После первой и третьей стрельбы она заходила на два штрафных круга, после второй и четвертой — на один. Во время гонки она держалась в начале шестого десятка, но в конце смогла добавить и заняла 46-е место с проигрышем в 6 минут 25 секунд.

Биатлон

Мужчины. Гонка преследования на 12,5 км


1. Кентен Фийон-Майе (Франция) — 39.07,5 (0 штрафных кругов)
2. Тарьей Бё (Норвегия) +28,6 сек (1)
3. Эдуард Латыпов (ОКР/Россия) +35,3 (1)
4. Лукас Хофер (Италия) +51,1 (0)
5. Йоханнес Бё (Норвегия) +2.13,7 (7)
6. Роман Реес (Германия) +2.30,2 (1)...

Женщины. Гонка преследования на 10 км


1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) — 34.46,9 (1 штрафной круг)
2. Эльвира Оберг (Швеция) +1.36,5 (3)
3. Тириль Экхофф (Норвегия) +1.48,7 (3)
4. Анна Сола (Беларусь) +1.58,9 (3)
5. Линн Перссон (Швеция) +2.07,2 (2)
6. Доротея Вирер (Италия) +2.09,1 (3)
...48. Байба Бендика (Латвия) +6.25,0 (6)

Всего стартовали 57 участниц.

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