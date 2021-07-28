На групповом этапе команда Латвии по баскетболу 3х3 одержала четыре победы в семи матчах и прошла в плей-офф с третьего места. В 1/4 финала она взяла верх над Нидерландами - 22:18.

Сборная Бельгии предварительный этап завершила на втором месте и заработала прямую путевку в полуфинал. Бельгия тоже выиграла 4 матча и проиграла трижды, но по личным встречам оказалась выше Латвии и Нидерландов.

На предварительном этапе Латвия и Бельгия встречались во втором туре, и тогда соперник вырвал победу в концовке со счетом 21:20.

В полуфинале в первой же атаке бельгийцы попали издали, а Ласманис забросил с фолом - 2:2. На 2-й минуте Круминьш реализовал дальний бросок и впервые вывел команду вперед - 4:3. Позже в проходе забросил Миезис, а Ласманис - дважды с линии штрафных - 7:4. При этом уже на 3-й минуте у Латвии накопилось 5 фолов (у соперника - 3).

На исходе 4-й минуты Латвия вела с перевесом в "+5 - 10:5. Следующие минуты она не подпускала к себе бельгийцев ближе, чем на 3 очка. Более того, Ласманис и Миезис увеличили разницу до 7 пунктов - 14:7 на 7-й минуте. Окончательно "похоронил" надежды бельгийцев дальним броском Ласманис - 16:8. На этом Латвия не остановилась: Миезис в одной атаке набрал 1+2 и перевес впервые превысил 10 очков - 19:8. А победу Латвии на 8-й минуте броском из угла площадки оформил Ласманис - 21:8, убедительный реванш за поражение на предварительном этапе.

У Латвии 9 очков набрал Ласманис (плюс 6 подборов и три результативных передачи), 7 - Миезис, 4 - Круминьш, 1 - Чаварс. У бельгийцев самым результативным был Ферворт с 5 очками.

Латвийские игроки хорошо бросали как одноочковые броски (10/14 против 6/13 у соперника), так и двухочковые (3/6 против 1/9 у соперника), а также реализовали все 5 штрафных (бельгийцы не бросали ни разу). Латвия была лучше на подборе (12:9) и по результативным передачам (7:4) и совершили меньше потерь мяча (5:7).

В другом полуфинале команда ОКР сенсационно разгромила команду Сербии со счетом 21:10 и вышла в финал. Сербы на предварительном этапе выиграли все 7 игр, но единственное поражение в плей-офф не позволило им попасть в финал.

Спустя 4 часа состоялся финал Латвия - ОКР. Перед матчем за золото эксперты и букмекеры отдавали предпочтение латвийской команде (она - лидер мирового рейтинга, все ее 4 игрока входят в топ-12), несмотря на то, что на предварительном этапе россияне выиграли у Латвии 19:15.

В дебюте финала команда ОКР повела 3:1 и 5:2. На 3-й минуте Латвия уступала 3:7, вскоре - 4:9, при этом у нее не шли дальние броски (соперник несколько раз удачно атаковал из-за дуги) и быстрее набирались фолы (6-2 на 5-й минуте).

К середине матча усилиями Миезиса Латвия сократила отставание до минимума - 10:11. На 7-й минуте Ласманис издали сравнял счет, а в следующей атаке Миезис вывел команду вперед - 14:13. Дальше команды шли очко в очко, и за две минуты до конца было равенство - 16:16. За 1.56 до концца Круминьш усугубил травму голеностопа, а спустя несколько секунд Миезис забросил издали - 18:16.

Последняя минута началась при счете 19:18 в пользу Латвии. А за 26 секунд до конца победу Латвии принес дальним броском Ласманис - 21:18.

За неожиданноре поражение от россиян в полуфинале сербы реабилитировались в матче за третье место. Они разгромили бельгийцев и выиграли бронзовые награды.

В баскетбольном турнире 3х3 среди женщин тоже выступали 8 команд, а главными фаворитками являлись американки. На предварительном этапе они заняли первое место (6 побед при одном поражении) и вместе с россиянками (6-2) напрямую вышли в полуфинал.

После первого этапа завершили выступления Румыния и Монголия, после четвертьфинала выбыли Италия и Япония. В полуфинале ОКР разгромила китаянок, а США взяли верх над француженками. В финале американки были сильнее россиянок (18:15) и стали первыми в истории олимпийскими чемпионками в баскетболе 3х3.

Баскетбол 3х3. 28 июля

Мужчины

1/2 финала

ЛАТВИЯ - Бельгия - 21:8, ОКР - Сербия - 21:10.

Матч за 3-е место

Сербия - Бельгия - 21:10

Финал

ЛАТВИЯ - ОКР - 21:18

Итоговое положение:

1. ЛАТВИЯ. 2. ОКР. 3. Сербия. 4. Бельгия. 5. Нидерланды. 6. Япония. 7. Польша. 8. Китай.

Женщины

1/2 финала

ОКР - Китай - 21:10, США - Франция - 18:16

Матч за 3-е место

Китай - Франция - 16:14

Финал

США - ОКР - 18:15

Итоговое положение:

1. США. 2. ОКР. 3. Китай. 4. Франция. 5. Япония. 6. Италия. 7. Румыния. 8. Монголия.