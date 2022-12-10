На 35-й минуте Науэль Молина открыл счет с передачи Лионеля Месси. На 73-й Месси забил сам, реализовав пенальти. Вышедший на замену Ваут Вегорст отыграл один мяч на 83-й минуте. На 101-й Вегорст сделал дубль и перевел матч в дополнительное время.

К слову, Вегорст побил рекорд чемпионатов мира. Вышедший на замену игрок "Бешикташа" сравнял счет в матче с Аргентиной на 101-й минуте. Это самый поздний гол в плей-офф чемпионатов мира без учета овертаймов с момента сбора статистики (с 1966 года).

Оба дополнительных тайма по 15 минут завершились без голов. В серии пенальти Эмилиано Мартинес отбил удары Вирджила ван Дейка и Стевена Бергейса. Среди игроков Аргентины Энцо Фернандес пробил мимо ворот. В полуфинале сборная Аргентины сыграет с Хорватией.

Аргентина второй раз сыграет в полуфинале чемпионата мира в XXI веке. Первый был в 2014 году, тогда аргентинцы дошли до финала, но проиграли Германии. На ЧМ-2002 Аргентина не вышла из группы, на ЧМ-2006 и ЧМ-2010 вылетела в четвертьфинале, на ЧМ-2018 проиграла в 1/8 финала.

Аргентинцы прервали беспроигрышную серию сборной Нидерландов из 19 матчей. Это первое поражение голландцев после возвращения на должность главного тренера Луи ван Галя. До сегодняшнего дня последнее поражение "оранжевые" потерпели 27 июня 2021 года — от сборной Чехии (0:2). В августе того года ван Гал вернулся на должность главного тренера, и с тех пор голландцы выдали серию из 14 побед и 5 ничьих.

1/4 финала

Нидерланды – Аргентина 2:2 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0), по пенальти - 3:4

Голы: Вегорст 83, 90 - Молина 35, Месси 73 (пен).

Серия пенальти: ван Дейк - 0:0 (вратарь). Месси - 0:1, Бергейс - 0:1 (вратарь). Паредес - 0:2. Копмейнерс - 1:2. Монтьель - 1:3. Вегорст - 2:3. Фернандес - 2:4. де Йонг - 3:4. Ла.Мартинес - 3:5.

Нидерланды: Нопперт, Думфрис, ван Дейк, Аке, Тимбер, Блинд (де Йонг, 64), де Рон (Копмейнерс, 46), де Йонг, Депай (Вегорст, 78), Бергвейн (Бергейс, 46), Гакпо (Ланг, 113).

Аргентина: Мартинес, Молина (Монтьель, 105), Отаменди, Ромеро (Песселья, 78), Ли.Мартинес (Ди Мария, 112), Акунья (Тальяфико, 78), Де Поль (Паредес, 66), Мак Аллистер, Фернандес, Месси, Альварес (Ла.Мартинес, 82).

Предупреждения: Думфрис (1), Ланг (1), Тимбер (43), Акунья (43), Ромеро (45), Вегорст (45), Депай (76), Мартинес (76), Бергейс (88), Паредес (89), Месси (90), Отаменди (90), Бергвейн (90), Скалони (90), Монтьель (109), Песселья (112), Думфрис (120).

Удаление: Думфрис (120).

Судья: А.Лаос (Испания).

Владение мячом: 51% - 49%

Удары (в створ): 5 (2) - 15 (6)

Угловые: 2 - 8

Офсайды: 1 - 2

Фолы: 30 - 18

Передачи (точные): 667 (572) - 597 (515)

Атаки (потенциально опасные): 152 (42) - 131 (36)

9 декабря. Лусаил. "Lusail Iconic Stadium". 88 966 зрителей.