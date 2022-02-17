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Анна Щербакова по итогам короткой и произвольной программы на 4 балла опередила Александру Трусову, ставшую первой в мире фигуристкой, исполнившей пять четвертных прыжков на Олимпиаде. Камила Валиева - четвертая.
Ana Ščerbakova
Ana Ščerbakova
© Reuters / Scanpix

Российская фигуристка Анна Шербакова в четверг, 17 февраля, одержала победу в женском одиночном катании на зимней Олимпиаде в Пекине. По итогам короткой и произвольной программы она набрала 255,95 балла. Победа Щербаковой принесла команде, представляющей Олимпийский комитет России, пятую золотую медаль.

Второе место досталось другой россиянке, Александре Трусовой, уступившей победительнице по сумме чуть более 4 баллов (251.73). При этом "Русская ракета", как называют Трусову, вписала свое имя в историю мирового фигурного катания, став первой в мире фигуристкой, выполнившей пять четвертных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде.

Olimpinė čempionė Anna Ščerbakova
Olimpinė čempionė Anna Ščerbakova
© AP / Scanpix

Лидировавшая после короткой программы, россиянка Камила Валиева допустила несколько грубых ошибок и в итоговом протоколе оказалась лишь на четвертом месте, пропустив вперед японку Каори Сакамото.

Скандал вокруг допинг-теста Камилы Валиевой

8 февраля, на следующий день после окончания командного турнира фигуристов, на котором золото выиграли россияне, разгорелся скандал вокруг положительного результата допинг-теста Камилы Валиевой. В ее пробе, взятой 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, был выявлен запрещенный кардиологический препарат триметазидин. Как объяснили в команде Валиевой, запрещенное вещество попало в организм фигуристки случайно от отвозившего ее на тренировки дедушки, который из-за искусственного сердца вынужден принимать триметазидин.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило Валиеву от участия в Олимпиаде, однако после ее жалобы уже на следующий день отменила свой запрет.

В свою очередь МОК, Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опротестовали решение РУСАДА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

Выездная панель CAS отклонила апелляцию, разрешив Камиле Валиевой продолжить выступления на играх и участвовать в турнире одиночниц. При этом вопрос о золотой медали российских фигуристов в командном турнире остается открытым до решения о возможном наказании Валиевой. В МОК также заявили, что, в случае если Валиева займет призовое место в соревнованиях одиночниц, этот результат будет также считаться предварительным.

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