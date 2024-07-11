Англия в полуфинале ЕВРО на 91-й минуте вырвала победу над Нидерландами

До игры
„Оранжевые“ вышли из группы лишь с третьего места, зато в плей-офф обе победы добыли в основное время - разгромили румын (3:0) и переиграли турков (2:1).
В активе англичан на нынешнем турнире - лишь одна победа в основное время, в стартовом туре над Сербией. В 1/8 финала команда в дополнительное время превзошла Словакию, а в 1/4 финала в серии пенальти была точнее Швейцарии.
Три года назад на ЕВРО англичане дошли до финала, где в серии пенальти уступили Италии. Серебро - лучший результат „трех львов“ на ЕВРО. Теперь команда Гарета Саутгейта близка к повторению этого достижения. Также у англичан есть бронза ЧЕ-1968 и полуфинал ЕВРО-1996.
Нидерланды брали титул в 1988-м (2:0 в финале над сборной СССР). Ни до, ни после, команда в финалах больше не играла. В 1976-м голландцы взяли бронзу (3:2 в доп.вр. над Югославией), а еще трижды они останавливались в полуфинале (1992, 2000, 2004).
На чемпионатах Европы команды ранее соперничали дважды, оба раза - на групповом этапе. В 1988-м в Германии голландцы победили 3:1, в 1996-м в Англии хозяева добились разгрома (4:1).
Во второй раз за пять лет команды встречаются в полуфинале. В прошлый раз это было в Лиге наций в 2019 году, когда Нидерланды одержали победу со счетом 3:1 после дополнительного времени.
Ход матча
В целом первый тайм прошел с заметным преимуществом англичан. Он активно шли в прессинг на чужой половине поля и имели несколько отличных моментов для взятия ворот. Забить удалось всего однажды - с 11-метрового, назначенного за „накладку“ Думфриса сразу после удара Кейна. Тут в дело вмешался VAR. Видео-просмотр убедил немецкого арбитра Феликса Цвайера в том, что было нарушение правил со стороны голландца. Сам же пострадавший и исполнил пенальти. Кейн пробил точно в „шестерку“ - Вербрюгген угадал направление, но слишком сильным был удар. Так на 18-й минуте счет стал 1:1.
Для Кейна этот гол стал третьим на ЕВРО-2024 - ранее нападающий забивал с игры Дании и Словакии. Теперь у Кейна 6 голов за карьеру в матчах плей-офф ЕВРО - новый рекорд. Он побил рекорд форварда сборной Франции Антуана Гризманна - 5 голов в плей-офф чемпионатов Европы. По 4 мяча в плей-офф забили Нуну Гомеш, Герд Мюллер, Дитер Мюллер и Драган Джаич.
На 23-й минуте Англия была очень близка ко второму голу. Майну штрафной подыграл Фодену, тот оказался справа на ударной позиции и пробил под Вербрюггеном. Мяч точно на линии ворот успел остановить Думфрис!
А потом Фоден дважды опасно угрожал с дистанции. В первом случае он классно закрутил в дальний угол - мяч задел штангу с внешней стороны и улетел на трибуну. В другом эпизоде полузащитник развернулся и сразу пробил низом метров с 17-ти. Вербрюгген отлично среагировал и дотянулся до мяча в дальнем нижнем углу.
В конце тайма игра почти полностью перешла на половину поля Нидерландов. Англия разными способами пыталась пробраться в штрафную соперника. Не слишком надежная оборона „оранье“ скрипела, однако сумела удержать ничью до перерыва.
За первые 45 минут у голландцев, по сути, было все два серьезных выпада к чужим воротам. Первый из них завершился голом на 7-й минуте. Симонс в силовой борьбе отобрал мяч у Райса, вышел к границе штрафной и пробил. Пикфорд зацепил мяч, но не сумел прервать его полет в сетку.
Нидерланды повели 1:0, а вот Англия в третий раз подряд пропустила первой. В 1/8 финала словак Шранц забил англичанам на 25-й минуте, в четвертьфинале швейцарец Эмболо на 75-й минуте.
На 30-й минуте после подачи углового Думфрис выпрыгнул выше Беллингема и сыграл головой - перекладина пришла на выручку Пикфорду. В остальном в атаке голландцы смотрелись скромно. Кроме того, на 34-й минуте из-за травмы они потеряли Депая.
Во втором тайме ситуация на поле не изменилась. Англичане много владели мячом и позиционно пытались взломать насыщенную оборону соперника, который теперь защищался более внимательно и не пожарил вблизи своих ворот.
Спокойное течение матча нарушили голландцы на 65-й минуте. Они заработали штрафной справа, последовал прострел, который с семи метров замыкал ван Дейк - Пикфорд на линии отлично „сложился“ и отбил мяч.
На 79-й минуте англичанам удалась двухходовка на правом фланге с участием Уокера и Сака, которая завершилась голом. Однако он был отменен: в момент приема передачи Уокер слегка забежал в офсайд.
Ближе к концу основного времени англичане немного активизировались и попытались вырвать победу. И им это удалось. Если удар Палмера из пределов штрафной был выше створа, то на 90+1 минуте вышедший на замену вместо Кейна Уоткинс все сделал как надо: получил мяч справа в штрафной и пробил низом из-под де Врея. Мяч влетел в дальний нижний угол - 2:1.
Cборная Англии в третьем матче подряд одержала волевую победу и на втором ЕВРО подряд вышла в финал. Три года назад она проиграла решающий матч Италии только в серии пенальти. Пока у Англии нет титулов на чемпионатах Европы.
Под руководством Саутгейта Англия приняла участие в 13 матчах на чемпионатах Европы и ни в одном из них не проиграла в основное время, что является рекордом турнира. Единственное поражение было по пенальти в финале Евро-2020. В игровое время англичане при этом тренере пока никому не проигрывали.
В финале Англии предстоит поединок против Испании. Матч состоится 14 июля в Берлине.
Сборная Нидерландов проиграла четвертый полуфинал подряд (ранее - в 1992-м, 2000-м и 2004-м). У „оранжевых“ пока останется один титул чемпиона Европы, полученный в 1988-м.
1/2 финала
Нидерланды - Англия 1:2 (1:1)
Голы: Симонс 7 - Кейн 18 (пен), Уоткинс 90+1.
Нидерланды: Вербрюгген, Думфрис (Зиркзе, 90), де Врей, ван Дейк, Аке, Схаутен, Рейндерс, Симонс (Бробби, 90), Мален (Вегорст, 46), Гакпо, Депай (Верман, 35).
Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Гехи, Триппьер (Шоу, 46), Райс, Фоден (Палмер, 80), Беллингем, Майну (Галлахер, 90), Сака (Конса, 90), Кейн (Уоткинс, 81).
Предупреждения: Думфрис (17), Беллингем (72), Сака (86), ван Дейк (87), Симонс (90+1), Триппьер (90+4).
Судья: Феликс Цвайер (Германия).
10 июля. Дортмунд. Signal Iduna Park. 60 926 зрителей.
Владение мячом: 40% - 60%
Удары (в створ): 6 (3) - 9 (4)
Угловые: 3-0
Фолы: 11-6
Передачи (точные): 428 (381) - 601 (550)