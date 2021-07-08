Драматичный полуфинал на "Уэмбли" завершился волевой победой сборной Англии, которая впервые в истории сыграет в финале чемпионата Европы. Пропустив первой, сборная Англии дожала соперников в овертайме и теперь 11 июля будет играть в финале со сборной Италии, которая днем ранее выиграла по пенальти у Испании.

Англичане при поддерже заполненного на три четверти "Уэмбли" начали чрезвычайно активно. Рахим Стерлинг мог открывать счет уже на шестой минуте, но Рахим Стерлинг после классного прострела Гарри Кейна с правого фланга до мяча не дотянулся. Датчане огрызнулись пять минут спустя. Миккель Дамсгор, казалось, выбегает один на один после длинной проникающей передачи, однако Кайл Уокер, прибежав на чужой фланг, полузащитника опередил.

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Выдержав стартовый натиск, гости начали наведываться на чужую половину чаще. В ходе одной из такой вылазок Андреас Кристенсен заработал штрафной метрах в 23 от ворот. К мячу подошел Дамсгор и эффектным ударом над стенкой вывел датчан вперед. Первый пропущенный на ЕВРО-2020 мяч англичан не смутил. Хозяева взинтили темп и были обязаны сравнивать на 38-й минуте. Стерлинг получил мяч рядом с вратарской и бил без помех, однако Каспер Шмейхель невероятным образом датчан выручил.

Но минуту спустя даже он был бессилен. Букайо Сака низом мощно прострелил на дальнюю штангу, где поджидал Стерлинг. До полузащитника "Манчестер Сити" мяч не дошел только по причине того, что Симон Кьер в падении срезал его в собственные ворота.

На 55-й минуте Гарри Магуайр был обязан выводить англичан вперед. Мейсон Маунт навесил на защитника со штрафного, однако Шмейхель в невероятном прыжке к штанге мяч из угла вытащил. Датчане заметно подустали ближе к концовке встречи, и англичане постарались этим воспользоваться. Магуайр еще как минимум дважды бил со "второго этажа", опасно врывались в штрафную Стерлинг и Кейн, но гости выстояли.

В начале овертайма Кейн снова бил из выгодной позиции, но Шмейхель парировал мяч рукой в отчаянном прыжке. Следующим реакцию датского голкипера проверил Джек Грилиш — Шмейхель отбил мяч кулаками подальше. Давление англичан стало должно было принести плоды, и это случилось. Стерлинг, промчавшись по лицевой, зацепил ногу защитника и заработал пенальти, а Кейн, не переиграв вратаря с "точки", первым подоспел на добивание и вывел Англию в финал.

В решающем матче 11 июля сборная Англии сыграет на "Уэмбли" с Италией.

1/2 финала

Англия — Дания 2:1 доп.вр. (1:1, 0:0, 1:0, 0:0)

Голы: Кьер 39 (автогол), Кейн 104 — Дамсгор 30.

Англия: Пикфорд, Стоунз, Уокер, Шоу, Магуайр, Сака (Грилиш, 69; Триппьер, 105), Райс (Хендерсон, 95), Маунт (Фоден, 95), Филлипс, Стерлинг, Кейн.

Дания: Шмейхель, Ларсен (Васс, 67), Вестергор (Винд, 105), Кьер, Мэле, Хейбьерг, Дилэйни (Йенсен, 88), Дамсгор (Поульсен, 67), Кристенсен (Андерсен, 79), Брэйтуэйт, Дольберг (Нергор, 67).

Предупреждения: Магуайр (49), Васс (72).

На 104-й минуте Кейн не реализовал пенальти (вратарь).

Судья: Данни Маккели (Нидерланды)

7 июля. Лондон. Стадион "Уэмбли".

Владение мячом: 58% - 42%

удары (в створ): 21 (10) - 7 (4)

Угловые: 6-5

Фолы: 9-20

Передачи (точные): 654 (573) - 459 (380)

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