Англия не берет титулов 58 лет, у Кейна и Саутгейта - ни одного трофея в карьере

Лучшие достижения англичан на чемпионатах Европы - выходы в финал на ЕВРО-2020 и ЕВРО-2024. Единственный крупный международный турнир, выигранный англичанами – домашний чемпионат мира 1966 года (в финале обыграли сборную ФРГ).
Капитан сборной Англии Харри Кейн упустил очередную возможность завоевать трофей на клубном уровне. По ходу финала ЕВРО-2024 нападающий был заменен на 61-й минуте. На этом турнире в активе Кейна - 3 гола, он стал одним из шести лучших снайперов ЕВРО-2024.
30-летний Харри Кейн за свою карьеру пока не выиграл ни одного турнира. В составе сборной Англии он дважды проигрывал в финалах ЧЕ, а на клубом уровне тоже не добирался до трофеев. Вместе с лондонским „Тоттенхэмом“ он уступал в финале Лиги чемпионов и Кубка английской лиги (дважды). Прошлый сезон он провел в мюнхенской „Баварии“, но и клуб впервые за много лет остался без наград - рано вылетел из Кубка Германии, выбыл в полуфинале Лиги чемпионов и финишировал лишь третьим в бундеслиге. При этом Кейн с 38 голами стал лучшим бомбардиром лиги.
В целом форвард „Баварии“ и сборной Англии принимал участие в 6 финалах в своей карьере – в Лиге чемпионов и двух розыгрышах Кубка английской лиги в составе „Тоттенхэма“, в Суперкубке Германии в августе прошлого года и двух финалах чемпионата Европы. У нападающего - 0 голов в этих матчах.
Гарет Саутгейт принял сборную Англии в сентябре 2016 года. За 8 лет под его руководством англичане заняли 4-е место на ЧМ-2018, дважды становились вице-чемпионами Европы - в 2021-м и 2024, а также заняла третье место в Лиге Наций УЕФА в 2019 году.
53-летний Саутгейт стал первым тренером, кто сумел вывести Англию в два подряд финала ЕВРО, но до трофея он не добрался.
Поражение в финале ЕВРО-2024 от Испании стало для англичан первым на чемпионатах Европы за 14 матчей в игровое время и первое - при Саутгейте. До этого единственное поражение было в серии пенальти в финале прошлого ЕВРО против Италии (1:1, 2:3 по пенальти). Таким образом, теперь у Англии прервалась серия из 13 игр на ЧЕ без поражений в основное время.