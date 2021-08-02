Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко покидает свой пост. Об истечении своего пятилетнего контракте с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) знаменитый в прошлом нападающий сообщил в воскресенье, 1 августа, на своей странице в Facebook.

По словам Шевченко, "это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол".

Шевченко возглавил национальную футбольную сборную Украины в 2016 году. На чемпионате Европы, проводившемся с годовой задержкой из-за пандемии в 2021 году, сборная Украины под руководством Шевченко впервые в истории вышла в плей-офф.

В 2019 году DW писала о том, что Андрей Шевченко причастен к развитию компании Романа Абрамовича, которая добывает золото в России.