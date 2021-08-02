aA
О том, что его пятилетний контракт на посту главного тренера закончился, Андрей Шевченко сообщил на своей странице в Facebook. Кто станет его преемником, пока неизвестно.
Andrejus Ševčenka
Andrejus Ševčenka
© Reuters / Scanpix

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко покидает свой пост. Об истечении своего пятилетнего контракте с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) знаменитый в прошлом нападающий сообщил в воскресенье, 1 августа, на своей странице в Facebook.

По словам Шевченко, "это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол".

Шевченко возглавил национальную футбольную сборную Украины в 2016 году. На чемпионате Европы, проводившемся с годовой задержкой из-за пандемии в 2021 году, сборная Украины под руководством Шевченко впервые в истории вышла в плей-офф.

В 2019 году DW писала о том, что Андрей Шевченко причастен к развитию компании Романа Абрамовича, которая добывает золото в России.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Vakcinos nuo koronaviruso Daiva Razmuvienė Vytenis Andriukaitis

Эпидемиолог: штамм "дельта" во много раз опаснее обычного COVID-19, времени не осталось (22)

Штамм "дельта - причина быстрого распространения COVID-19 ,...

С полуночи границу Литвы со стороны Беларуси перешли 109 нелегальных мигрантов (55)

С полуночи границу Литвы со стороны Беларуси...

Коронавирус в Литве: 212 новых случаев, смертей не зафиксировано (7)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 212 новых случаев...

Специалисты прогнозируют крах рынка аренды жилья: в выигрыше ли те, кто инвестировал во время пандемии?

За последний год цены на жилье в Литве выросли больше,...

В выходные в Литву пришло рекордное количество мигрантов (31)

За воскресенье, 1 августа, в Литву через Беларусь...