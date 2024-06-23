2024.06.23 18:34

Албанский футболист дисквалифицирован на два матча ЕВРО за оскорбления сербов

 
rus.DELFI.lv
сборная Албании
сборная Албании
ФОТО: JOHN MACDOUGALL | AFP / Scanpix

УЕФА дисквалифицировал нападающего сборной Албании Мирлинда Даку на два матча за оскорбительные выкрики в адрес македонцев и сербов после матча Албания - Хорватия (1:1). УЕФА завел в отношении 26-летнего футболиста дисциплинарное дело.

Таким образом, Даку пропустит следующие два матча сборной Албании – игру третьего тура против Испании и матча 1/8 финала (если албанцы выйдут в плей-офф ЕВРО-2024).

Вскоре после инцидента нападающий российского клуба „Рубин“ и сборной Албании принес извинения на своей странице в Instagram, сообщает Sports.ru.

„Хочу выразить признательность всем, кто поддерживал нас в хорошие и тяжелые моменты во время Евро-2024. Как и у любого футболиста, в такие моменты эмоции выходят на другой уровень, и только тот, кто на поле, способен их понять. Сложно описать ощущения от игры за эту сборную, за этих прекрасных фанатов, которые окружают нас безграничной любовью. Если я кого-то обидел после матча с Хорватией – это потому, что влияние игры берет свое. Я продолжаю работать вместе со всей группой над реализацией нашей мечты. Прощение – это по-мужски, и я чувствую моральную и профессиональную обязанность сделать это – ради всех, кто был обижен“, – написал футболист.

Кроме того, Комиссия УЕФА по этике и дисциплинарной ответственности оштрафовала Албанскую федерацию футбола из-за инцидентов, произошедших во время матча второго тура ЕВРО-2024 против Хорватии.

На 2500 евро албанцы оштрафованы за зажженный файер, на 20 тысяч евро – за болельщика на поле, на 25 тысяч – за „неуместные кричалки“.

При этом ничего не сказано о скандировании албанскими и хорватскими болельщиками фразы „Убей серба!“, из-за которой сборная Сербии грозила сняться с турнира.

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