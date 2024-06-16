2024.06.16 08:02

Албания забила Италии на 24-й секунде, но проиграла

 
rus.DELFI.lv
Italijos ir Albanijos akistata
Italijos ir Albanijos akistata
ФОТО: Alessandra Tarantino | AFP / Scanpix

Сборная Албании в матче ЕВРО-2024 против Италии (1:2) открыла счет уже на 24-й секунде - это самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы. Прежнее достижение держалось 20 лет и принадлежало россиянину Дмитрию Кириченко.

К голу сборной Албании в дебюте матча привела ошибка Федерико Димарко. Итальянский защитник из аута попытался бросить на Джанлуиджи Доннарумму, но первым к мячу подоспел Байрами, мощным ударом в ближний угол открывший счет. Гол Байрами состоялся на 24-й секунде!

Таким образом, албанец Байрами из итальянского клуба „Сассуоло“ забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы.

Ранее рекорд скорострельности принадлежал Дмитрию Кириченко - на ЕВРО-2004 российский нападающий поразил ворота греков на 67-й секунде матча. В том матче третьего тура сборная России победила 2:1, но заняла в группе последнее место, а Греция по итогам ЕВРО-2004 стала чемпионом.

Самые быстрые голы в истории чемпионатов Европы

1. Недим Байрами (Албания) - 0.23 (в ворота Италии на групповом этапе ЕВРО-2024), итог - 2:1 в пользу Италии

2. Дмитрий Кириченко (Россия) - 1.07 (в ворота Греции на групповом этапе ЕВРО-2004), итог - 2:1 в пользу России

3. Эмиль Форсберг (Швеция) - 1.22 (в ворота Польши на групповом этапе ЕВРО-2020). итог - 3:2 в пользу Швеции

4. Юссуф Поульсен (Дания) - 1.39 (в ворота Бельгии на групповом этапе ЕВРО-2020), итог - 2:1 в пользу Бельгии

5. Роберт Левандовски (Польша) - 1.40 (в ворота Португалии в 1/4 финала ЕВРО-2016) , итог - 1:1, по пенальти - 5:3 в пользу Португалии

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