Албания забила Италии на 24-й секунде, но проиграла

К голу сборной Албании в дебюте матча привела ошибка Федерико Димарко. Итальянский защитник из аута попытался бросить на Джанлуиджи Доннарумму, но первым к мячу подоспел Байрами, мощным ударом в ближний угол открывший счет. Гол Байрами состоялся на 24-й секунде!
Таким образом, албанец Байрами из итальянского клуба „Сассуоло“ забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы.
Ранее рекорд скорострельности принадлежал Дмитрию Кириченко - на ЕВРО-2004 российский нападающий поразил ворота греков на 67-й секунде матча. В том матче третьего тура сборная России победила 2:1, но заняла в группе последнее место, а Греция по итогам ЕВРО-2004 стала чемпионом.
Самые быстрые голы в истории чемпионатов Европы
1. Недим Байрами (Албания) - 0.23 (в ворота Италии на групповом этапе ЕВРО-2024), итог - 2:1 в пользу Италии
2. Дмитрий Кириченко (Россия) - 1.07 (в ворота Греции на групповом этапе ЕВРО-2004), итог - 2:1 в пользу России
3. Эмиль Форсберг (Швеция) - 1.22 (в ворота Польши на групповом этапе ЕВРО-2020). итог - 3:2 в пользу Швеции
4. Юссуф Поульсен (Дания) - 1.39 (в ворота Бельгии на групповом этапе ЕВРО-2020), итог - 2:1 в пользу Бельгии
5. Роберт Левандовски (Польша) - 1.40 (в ворота Португалии в 1/4 финала ЕВРО-2016) , итог - 1:1, по пенальти - 5:3 в пользу Португалии