10 суперзвезд, для которых Евро-2024 может стать последним крупным турниром

Мануэль Нойер
Легендарному немецкому вратарю уже 38 лет. Есть ощущение, что Мануэль уже выиграл почти всё, что мог как на клубном уровне, так и со сборной Германии. Мануэль всё ещё в хорошей форме, но в силу возраста очень вероятно, что после Евро-2024 Нойер уступит место первого номера Марку-Андре тер Штегену. Который тоже в возрасте: голкиперу „Барселоны“ 32 года.
Оливье Жиру
Лучший бомбардир в истории сборной Франции едет на свой последний турнир. Жиру 37 лет, и он выиграл множество трофеев, среди которых и Лига чемпионов и „золото“ на Чемпионате мира 2018 году. Золотая медаль Евро-2024 хорошо выглядела бы в этой коллекции, и это выглядит вполне реальным: Франция входит в число фаворитов на турнире.
Пепе
Защитник сборной Португалии поедет на свой пятый (!) Чемпионат Европы. Ему 41 год, и если он выйдет на поле - то станет самым возрастным игроком в истории турнира. Пепе всё ещё играет на высшем уровне (он основной защитник „Порту“), и не похоже, что он готовится завершать карьеру. Так что не исключено, что через два года - в возрасте 43 лет - он попытается выиграть Чемпионат мира.
Легенда мирового футбола на последнем Чемпионате мира вновь упустила шанс на медаль: сборная Португалии уступила Марокко. Но мы знаем, что Криштиану - гений мотивации. Нет никаких сомнений в том, что он хочет второе „золото“ Евро. Тем более, что в 2016 году он не стал героем финального матча: получил травму и в слезах покинул поле. Криштиану 39 лет, и несмотря на слухи о завершении карьеры в сборной он явно полон сил. По крайней мере, в Катаре за сезон он забил 35 голов. Но в том, что Роналду хватит на ещё один крупный турнир со сборной, есть большие сомнения.
Тони Кроос
Легендарный полузащитник „Баварии“ и „Реал Мадрида“ заканчивает выдающуюся карьеру. Список его достижений занимает слишком много места, но невозможно пройти мимо того, что Кроос - шестикратный победитель Лиги чемпионов и чемпион мира (2014). Сборная Германии при Кроосе почти всегда была при медалях. Теперь, в возрасте 34 лет, Тони решил завершить карьеру. Титул чемпиона Европы стал бы красивым финалом.
Многолетний лидер „Баварии“ и один из лучших игроков своего поколения на клубном уровне смог выиграть множество трофеев, в том числе и Лигу чемпионов. Роберту не повезло со сборной - лучшим результатом сборной Польши является четвертьфинал Евро-2016. Польскому нападающему в этом году исполнится уже 36 лет, и нет уверенности в том, что у Роберта хватит сил и терпения на ещё один квалификационный цикл.
Марко Арнаутович
Ещё один выдающийся талант не самой футбольной страны - Австрии. Марко трудно назвать звездой мирового футбола, но он играл в лучших лигах мира и выиграл Лигу чемпионов. 35-летний австрийский нападающий провёл слабый сезон за „Интер“ и это похоже на закат карьеры. Но, возможно, его мотивирует то, что до титула лучшего бомбардира в истории сборной Австрии осталось всего восемь голов.
Антуан Гризманн
Гризманн олицетворяет очень яркую эпоху сборной Франции: он Гризманн привёл Францию к золотым медалям ЧМ-2018, а также „серебру“ Евро-2016 и ЧМ-2022. Клубная карьера не получилась такой же яркой, так что в 33 года Антуан может решить дать дорогу молодым в сборной и сосредоточиться на завоевании недостающего трофея в коллекции - кубка Лиги чемпионов.
Н’Голо Канте
33-летний Канте последние годы страдает от травм: последний сезон французский полузащитник провёл в катарском „Аль-Иттихаде“. Канте выиграл почти всё на клубном уровне с „Челси“ и на международном уровне со сборной Франции. Учитывая уровень конкуренции в сборной, Канте будет очень сложно пробиться в состав на ЧМ-2026.
Лука Модрич
При Модриче сборная Хорватии - всегда претендент на медали. Но от чемпионства хорватов почти всегда отделял один шаг. На ЧМ-2022 хорваты завоевали „бронзу“, на ЧМ-2018 - „серебро“. Модричу уже 38 лет, и он всё ещё в отличной форме и не собирается уходить из „Реала“. Но даже такие таланты как Модрич не вечны, поэтому нет гарантий, что через два года хорватский полузащитник сможет сохранять высокий уровень игры.