10 суперзвезд, для которых Евро-2024 может стать последним крупным турниром

Пепе

Защитник сборной Португалии поедет на свой пятый (!) Чемпионат Европы. Ему 41 год, и если он выйдет на поле - то станет самым возрастным игроком в истории турнира. Пепе всё ещё играет на высшем уровне (он основной защитник „Порту“), и не похоже, что он готовится завершать карьеру. Так что не исключено, что через два года - в возрасте 43 лет - он попытается выиграть Чемпионат мира.

Легенда мирового футбола на последнем Чемпионате мира вновь упустила шанс на медаль: сборная Португалии уступила Марокко. Но мы знаем, что Криштиану - гений мотивации. Нет никаких сомнений в том, что он хочет второе „золото“ Евро. Тем более, что в 2016 году он не стал героем финального матча: получил травму и в слезах покинул поле. Криштиану 39 лет, и несмотря на слухи о завершении карьеры в сборной он явно полон сил. По крайней мере, в Катаре за сезон он забил 35 голов. Но в том, что Роналду хватит на ещё один крупный турнир со сборной, есть большие сомнения.