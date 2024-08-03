2024.08.03 12:40

Первая медаль Литвы на Олимпийских играх – Сенкуте в драматичной борьбе завоевала бронзу

 
ru.DELFI.lt
Viktorija Senkutė
Viktorija Senkutė
ФОТО: LTOK | Kipras Štreimikis

28-летняя Виктория Сенкуте, дебютировавшая на Олимпийских играх, завоевала бронзовую медаль в финале одиночной гребли в субботу после впечатляющего финиша. Это первая олимпийская медаль нашей страны на Парижских играх.

Представители литовской академической гребли в субботу попрощались с олимпийским каналом Вер-сюр-Марн. Последними здесь соревновались одиночники - Виктория Сенкуте и Гедрюс Беляускас, прошедшие длинный путь от первого соревнования до финала. В. Сенкуте преодолела дистанцию ​​финала А за 7 минут 20,85 сек. и после мощного финиша вырвала бронзовую медаль.

Литва была на четвертом месте после первых 500 м, опустилась на пятое в середине дистанции, но вскоре вернула себе четвертое место. В последние 500 метров Виктория совершила мощный спринт, обойдя австралийку Тару Ригни и завоевала призовое место. Золотую медаль завоевала представительница Нидерландов Каролин Флорийн (7:17,28), а серебро – новозеландская спортсменка Эмма Твигг (7:19,14).

В. Сенкуте стала первым в истории литовским гребцом, поднявшимся на пьедестал олимпийских медалистов среди одиночек.

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