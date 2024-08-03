Первая медаль Литвы на Олимпийских играх – Сенкуте в драматичной борьбе завоевала бронзу

Представители литовской академической гребли в субботу попрощались с олимпийским каналом Вер-сюр-Марн. Последними здесь соревновались одиночники - Виктория Сенкуте и Гедрюс Беляускас, прошедшие длинный путь от первого соревнования до финала. В. Сенкуте преодолела дистанцию ​​финала А за 7 минут 20,85 сек. и после мощного финиша вырвала бронзовую медаль.