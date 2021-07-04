"Мы очень разочарованы, и мы разочаровали многих людей в Литве, болельщиков, которые так тепло и громко поддерживали нас. Мы, тренеры, приняли много неверных тактических решений, это и стало причиной поражения. Могу сказать, что я свою работу в сборной завершил, жалко, что на такой ноте. Но так уж есть", – простился на короткой пресс-конференции Масколюнас.