"Мы очень разочарованы, и мы разочаровали многих людей в Литве, болельщиков, которые так тепло и громко поддерживали нас. Мы, тренеры, приняли много неверных тактических решений, это и стало причиной поражения. Могу сказать, что я свою работу в сборной завершил, жалко, что на такой ноте. Но так уж есть", – простился на короткой пресс-конференции Масколюнас.
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