aA
Мужская сборная Словении одержала победу над Литвой (96:85) в финальном матче отборочного турнира на Олимпиаду в Токио. Встреча прошла в Каунасе, на арене "Жальгирис". Благодаря этой победе словенцы впервые в истории завоевали путевку на Олимпийские игры, а литовская сборная впервые за время независимости не попадает на олимпиаду. Дарюс Масколюнас заявил о том, что уходит с поста главного тренера сборной Литвы.
Darius Maskoliūnas
Darius Maskoliūnas
© DELFI / Tomas Vinickas

"Мы очень разочарованы, и мы разочаровали многих людей в Литве, болельщиков, которые так тепло и громко поддерживали нас. Мы, тренеры, приняли много неверных тактических решений, это и стало причиной поражения. Могу сказать, что я свою работу в сборной завершил, жалко, что на такой ноте. Но так уж есть", – простился на короткой пресс-конференции Масколюнас.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Vilnius, karantinas,pandemija,žmogus, žmonės, Koronaviruso testas Vakcinos nuo koronaviruso

Опасный дельта-штамм стремительно распространяется в Европе: карантин в Литве может быть неизбежен (85)

В четверг в Литве закончился карантин, который длился...

Эпидемия. Почему осенью возможны новые проблемы? (12)

В прошлый год, весьма успешно преодолев «первую волну»...

Savaitgalis Palangoje Savaitgalis Palangoje Savaitgalis Palangoje Savaitgalis Palangoje Savaitgalis Palangoje

В Паланге - толпы литовцев: очереди у кафе, из колонок - выкрики о сексе в лимузине с брюнеткой и блондинкой (49)

Приятное летнее тепло зазывает соотечественников на...

Marius Strioga Vakcina nuo koronaviruso

Врач: 70% привитых жителей не хватит, чтобы побороть дельта-штамм коронавируса (39)

Похоже, страшный зимний период, когда количество...

Pabėgėliai Agnė Bilotaitė Pabėgėliai Pabėgėliai Pabėgėliai

Дзукийцы в бешенстве из-за расселенных в городке беженцев: ждут приезда главы МВД (82)

Дзукийцы в ярости - намерены услышать от министра "очень...