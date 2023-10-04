Вильнюс: в Каролинишском природном заповеднике пройдет трейлраннинг

"Наша миссия - развивать в Литве спортивные мероприятия, а также представлять новые формы спортивных состязаний", - говорит организатор соревнований Дмитро. По его словам, "@dv Trail Race — это только начало".

Участники могут выбрать различные форматы бега:

Индивидуальный забег (5 км): Этот маршрут подходит для бегунов всех уровней подготовки. Являетесь ли вы профессиональным спортсменом или бегаете только по выходным, эти 5 километров определенно приятно вас удивят.

FOP (3 км): Для тех, кто любит испытывать себя, есть маршрут с различными силовыми заданиями. Это отличная возможность проверить свои способности и выносливость.

Эстафета (3 бегуна в команде, 5 км): Соберите друзей и отправляйтесь в командное приключение. Эстафетный бег способствует укреплению командного духа, поэтому это отличный выбор для групповых участников. Обязательное правило – наличие в команде одной девушки.

Для участия в беге не требуется специальных навыков - нужна только удобная одежда и трейлоавая обувь.