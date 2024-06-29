В воскресенье в Литве самое массовое мероприятие по триатлону: Тракайский триатлон

Это будет 2-й этап Кубка Литвы по триатлону и чемпионата Литвы по триатлону на олимпийской дистанции. В прошлом году около полутысячи участников проверили свои силы на разных дистанциях. Уникальность Тракайского триатлона заключается в том, что в этом соревновании во время веломероприятия обязательно езда на шоссейных велосипедах и будет разрешено передвигаться в группе с участниками своего пола.