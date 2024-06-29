В воскресенье в Литве самое массовое мероприятие по триатлону: Тракайский триатлон

Это будет 2-й этап Кубка Литвы по триатлону и чемпионата Литвы по триатлону на олимпийской дистанции. В прошлом году около полутысячи участников проверили свои силы на разных дистанциях. Уникальность Тракайского триатлона заключается в том, что в этом соревновании во время веломероприятия обязательно езда на шоссейных велосипедах и будет разрешено передвигаться в группе с участниками своего пола.
„Мы хотим отметить наше партнерство с LTT (Литовский кубок триатлона), полагая, что включение в сетку этапов уже ставшего классикой триатлона Skylink Trakai поможет сделать весь литовский триатлонный сезон еще интереснее.
Тот факт, что на организованном нами этапе могут соревноваться только шоссейные велосипеды и разрешено кататься в группе, привносит еще больше динамики и возможностей тактических решений в этот очень разнообразный вид спорта“, - сказал Гедиминас Пайеда, исполнительный директор публичного учреждения Tarptautinis maratonas, организующее мероприятие в Тракае.
Дистанции:
Олимпийская дистанция: плавание 1,5 км, велогонка 40 км и бег 10 км.
Спринтерская дистанция: плавание 0,75 км, велогонка 20 км и бег 5 км.
Дистанция суперспринта: плавание 0,4 км, езда на велосипеде 10 км, бег 2,5 км.
Эстафетные дистанции: спринт и суперспринт.
В каждой дистанции участвуют три члена команды, которые участвуют в одном зачете: первый плывет 0,75 км/0,4 км, второй бежит 20 км/10 км на велосипеде, а третий бежит 5 км/2,5 км.
Каждый участник может выполнять только одно задание и участвовать только в одной команде.
Сайт: https://www.ltutiming.lt/.