19 мая в первом и втором полуфиналах сыграют пары "Олимпиакос" и "Монако", "Барселона", которую тренерует каунасец Шарунас Ясикявичюс, и "Реал Мадрид". Финальный матч пройдет 21 мая. В этот же день разыграют и третье место в Евролиге.
Такое масштабное спортивное мероприятие в Каунасе проходит впервые – в город съедутся тысячи болельщиков со всей Европы, номера в отелях и гостиницах были забронированы на месяцы вперед, и в какой-то момент достигали почти 2000 евро за сутки.
Директор каунасского "Жальгириса" Паулюс Мотеюнас считает решение о проведении Финала четырех Евролиги в Каунасе "оценкой самого высокого уровня".
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