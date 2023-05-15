aA
14 мая Миколас Алекна одержал победу на чемпионате студенческой конференции WAC в Уолнате (Калифорния), сообщает Литовская федерация легкой атлетики.
Mykolas Alekna
Mykolas Alekna
© AFP / Scanpix

Его диск с 4-го раза улетел на расстояние 70,40 м (первый результат - 69.03, второй не засчитали, третий – 68,11 м, пятый – 67,39 м, а шестой – 69,47 м).

На прошлой неделе Алекну признали лучшим легкоатлетом Европы в апреле 2023 г.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

В новых рейтингах – невиданные прежде перемены

Партия социал-демократов Литвы, победившая на...

Статистика: сколько жителей получили штрафы за курение на балконах

В Литве 2,5 года действует запрет на курение на балконах...

В Литве растет число безработных, самое большое пособие составляет почти 1100 евро

По данным различных источников, в Литве растет число...

Каунасец на собранные для Украины пожертвования купил себе BMW

Каунасская палата Каунасского участкового суда...

Monika Linkytė grįžo į Lietuvą Monika Linkytė grįžo į Lietuvą Monika Linkytė grįžo į Lietuvą

Моника Линките вернулась в Литву

Моника Линките заняла в финале "Евровидения" 11-е место. В...