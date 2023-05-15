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14 мая Миколас Алекна одержал победу на чемпионате студенческой конференции WAC в Уолнате (Калифорния), сообщает Литовская федерация легкой атлетики.
Его диск с 4-го раза улетел на расстояние 70,40 м (первый результат - 69.03, второй не засчитали, третий – 68,11 м, пятый – 67,39 м, а шестой – 69,47 м).
На прошлой неделе Алекну признали лучшим легкоатлетом Европы в апреле 2023 г.
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