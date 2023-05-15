Его диск с 4-го раза улетел на расстояние 70,40 м (первый результат - 69.03, второй не засчитали, третий – 68,11 м, пятый – 67,39 м, а шестой – 69,47 м).

На прошлой неделе Алекну признали лучшим легкоатлетом Европы в апреле 2023 г.