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Второй раз подряд Чемпионат Европы завершается для Литвы на 1/8 финала. В 2017 сборная проиграла Греции, а сегодня литовская команда уступила испанцам со счетом 94:102 (21:19, 25:21, 23:23, 15:20, 11:19).
В 1/8 финала Евробаскета Литва проиграла Испании и едет домой
© FIBA

Сборная Литвы вела на протяжении большей части игры, но испанцы вышли вперед в последней четверти, только на последней секунде литовцам удалось сравнять счет - овертайм.

Однако за дополнительные 5 минут Испания доказала, что сильнее. Для Литвы Евробаскет завершился.

Испанцы в четвертьфинале встретятся с победителем матча Хорватия - Финляндия.

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