В 1/8 финала Евробаскета Литва проиграла Испании и едет домой

Сборная Литвы вела на протяжении большей части игры, но испанцы вышли вперед в последней четверти, только на последней секунде литовцам удалось сравнять счет - овертайм.

Однако за дополнительные 5 минут Испания доказала, что сильнее. Для Литвы Евробаскет завершился.

Испанцы в четвертьфинале встретятся с победителем матча Хорватия - Финляндия.