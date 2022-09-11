В 1/8 финала Евробаскета Литва проиграла Испании и едет домой

Сборная Литвы вела на протяжении большей части игры, но испанцы вышли вперед в последней четверти, только на последней секунде литовцам удалось сравнять счет - овертайм.
Однако за дополнительные 5 минут Испания доказала, что сильнее. Для Литвы Евробаскет завершился.
Испанцы в четвертьфинале встретятся с победителем матча Хорватия - Финляндия.
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