Триумф Мейлутите в Берлине: второе золото за два дня

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На этапе Кубка мира FINA (Международной федерации плавания) в 25-метровом бассейне в Берлине в воскресенье вечером литовские спортсмены снова завоевали медали.
Литовская пловчиха Рута Мейлутите на дистанции 50 м брассом завоевала вторую золотую медаль за два дня. Ее результат 28,60 секунд. Она улучшила европейский рекорд. До мирового рекорда ей не хватило всего 0,04 секунды (28,56 секунд).
В субботу на дистанции 100 м брассом Мейлутите также завоевала золотую медаль (1 минута 3,07 секунды).
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