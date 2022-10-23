Триумф Мейлутите в Берлине: второе золото за два дня

Литовская пловчиха Рута Мейлутите на дистанции 50 м брассом завоевала вторую золотую медаль за два дня. Ее результат 28,60 секунд. Она улучшила европейский рекорд. До мирового рекорда ей не хватило всего 0,04 секунды (28,56 секунд).

В субботу на дистанции 100 м брассом Мейлутите также завоевала золотую медаль (1 минута 3,07 секунды).