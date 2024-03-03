Триумф литовской теннисистки в финале турнира, проходящего в Индии

Лучшая теннисистка Литвы Юстина Микулските (WTA-251) одержала победу на муждународном турнире серии ITF, проходившем в Индии. В финале литовка победила Ку Ён Ву (WTA-527) из Южной Кореи со счетом 2:0 (6:0, 6:1).