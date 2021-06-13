Тренер о пользе фитнес-браслетов и последствиях пандемии: это окажет влияние на здоровье в ближайшие годы

"Нельзя забывать о том, что все мы нуждаемся в разном уровне активности. Следить за собой помогают умные фитнес-браслеты. Многие из нас склонны жалеть себя, переоценивать свои возможности и думать, что двигаются достаточно, однако, если понаблюдать за собой, станет ясно, что этого зачастую мало", – сказал тренер.

Немотивирующая среда

Г. Бейкус, на протяжении ряда лет работавший персональным тренером в разных уголках мира, отмечает снижение физической активности своих клиентов. Около 50 процентов людей, активно занимавшихся спортом до пандемии, совершенно забросили занятия: "Остальные купили гантели, фитнес-резинки, гири, тренажеры и старались заниматься спортом дома, бегать и таким образом поддерживать физическую активность. Это, конечно, очень хорошо, но далеко не всем удалось избежать травм или перенапряжения.

На самом деле некоторым людям с трудом удавалось поддерживать привычный уровень физической активности. Дома это делать сложно, потому что это место, где мы отдыхаем, а теперь еще и работаем, проводим досуг. Здесь зачастую нет отдельного пространства, которое может быть отведено для выполнения упражнений. Короче говоря, такая среда не особо мотивирует заниматься спортом".

На вопрос о наиболее часто встречающихся в последнее время ошибках домашних спортсменов Г. Бейкус отвечает, что многие забыли о столь полезных кардиотренировках. Это говорит о том, что уровень физической активности был недостаточным.

"Если бы мы каждый день надевали смарт-часы или фитнес-браслет и проверяли, действительно ли прошли те самые 10 000 шагов, выяснилось бы, что во время карантина дома мы не набирали и половины этой необходимой нормы.

У нас зачастую возникает иллюзия, что мы достаточно двигаемся, прибираясь дома или отправляясь на ежедневную прогулку, но если бы мы действительно за этим понаблюдали, то увидели бы, что на самом деле двигаемся недостаточно, поэтому следить за своими движениями все же очень важно", – продолжает тренер.

По словам Г. Бейкуса, особую опасность это представляет для людей старшего возраста, имеющих сопутствующие заболевания или лишний вес. Тренер прогнозирует, что гиподинамия, отсутствие режима сна и последствия плохого рациона скажутся на здоровье в течение ближайшего года.

10 000 шагов: миф или цель?

Специалисты по здоровому образу жизни рекомендуют ежедневно проходить хотя бы 10 000 шагов. Действительно ли эта цифра имеет столь важное значение и обязательна для каждого?

Спортивный тренер отмечает, что данная норма шагов установлена неслучайно – это оптимальная цель для каждого человека. Именно столько шагов рекомендуется проходить при желании сохранить физическую активность и отодвинуть угрозу хронических заболеваний.

"Это золотая середина для всех. В результате проведения специальных исследований и их анализа было установлено, что представителям разных возрастных групп, людям с разным уровнем физической активности рекомендуется проходить в день хотя бы по 10 000 шагов. Это принесет здоровью ощутимую пользу.

Только сами мы их не сосчитаем. Для этого стоит взять умное устройство, и лучше, если оно будет показывать как можно больше информации, различать разные виды физической активности, тренировочные режимы, учащение и замедление сердечного ритма. Мотивацией может послужить даже сам прибор. Он подстраивается к деятельности занимающегося спортом и, словно смарт-тренер, позволяет следить за собой, повышать активность, которая поможет избежать сердечно-сосудистых заболеваний и просто хорошо себя чувствовать", – рассказывает тренер, работающий с клиентами в частном порядке как в Литве, так и за рубежом.

Такими функциями слежения обладает и новый фитнес-браслет от Xiaomi – Mi Smart Band 6, способный не только подсчитывать количество шагов, но и автоматически распознавать шесть типов тренировок. Кроме того, в нем запрограммировано целых 30 спортивных режимов. В свою очередь, наблюдение за сердечным ритмом при помощи фитнес-браслета поможет в режиме реального времени следить за тем, не подвергается ли сердце чрезмерным нагрузкам.

Содержание кислорода в крови – крайне важный показатель

Установлено, что среднестатистический мужчина сжигает от 2000 до 3000 ккал в день, женщина – от 1600 до 2400 ккал. Если вы хотите уменьшить свои объемы, фитнес-браслет поможет следить за сжиганием калорий и даст знать, когда будет достигнут рекомендуемый дневной лимит. Г. Бейкус подчеркивает, что было бы замечательно, если бы ежедневная физическая активность помогала нам сжигать от 500 до 1000 ккал. Это ускоряет обмен веществ, помогает сохранять бодрость и энергичность.

Не менее важной является и другая функция Mi Smart Band 6, которая позволяет следить за SpO₂ и показывает концентрацию кислорода в крови. Наблюдение за качеством дыхания во время сна поможет установить уровень стресса, уменьшить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.



Важно вовремя обратить внимание на рекомендации и предупреждения своего умного помощника. Это не медицинский прибор, а замечательный базовый диагностический инструмент, способный предупредить о повторяющихся проблемах со сном или других нарушениях, и напоминает о том, что, возможно, пришло время обратиться к профессиональным медикам и получить исчерпывающую консультацию для решения вероятных проблем.

К слову, в помощь людям, часто подвергающимся стрессу, в браслет интегрирована тренировка для регулирования дыхания. Уделив себе всего несколько минут, можно расслабиться, просто следуя указаниям ассистента-тренера.

"Содержание кислорода в крови свидетельствует о многом. Обычно оно измеряется вместе с пульсом, и, если мы получаем недостаточно кислорода, например, при курении, отказе от занятий спортом, это непременно скажется на здоровье. Если мы сидим дома, не занимаемся спортом и неправильно питаемся, кровеносные сосуды забиваются, повышается уровень холестерина в крови, что снижает усвояемость кислорода, а самочувствие человека постепенно ухудшается, повышается риск возникновения хронических заболеваний.

Могу лишь подтвердить, что смарт-часы и браслеты в современном мире необходимы каждому. Такой прибор определит пульс, уровень стресса, усвояемость кислорода и другие важные показатели, которые помогут снизить риск заболеваний и улучшить самочувствие уже сегодня. Зная уровень своей реальной активности, мы можем сами себя контролировать и, если несколько дней почти не двигались, сделать выбор в пользу активного уик-энда", – делится опытом тренер.

Как утверждает Г. Бейкус, при желании поддерживать физическую активность нужно выбрать деятельность, которая придется вам по душе и не превратится в нудную обязанность. Спортивный тренер советует выбирать быструю ходьбу, катание на роликах, велосипеде или плавание, бег, а современный фитнес-браслет Mi Smart Band 6 от Xiaomi сам будет различать множество типов активного досуга и поможет оценить достигнутые результаты такой активности.

Наш собеседник советует идти по пути перемен небольшими шажками и не изнурять себя. По словам профессионала, здоровые привычки не должны ограничиваться конкретным временем, это цель длиною в жизнь. Тем, кто стремится вести более здоровый образ жизни и хочет начать меняться уже сегодня, Г. Бейкус советует в течение первой недели отказаться от добавленного сахара, пить больше воды, установить строгий режим сна и заменить сладости фруктами. Кроме того, стоит избегать употребления алкоголя. Сначала это может показаться трудным, однако спустя несколько недель такие привычки станут естественной частью вашей жизни.