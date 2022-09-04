Германия никогда не побеждала Литву в главных турнирах – даже когда в их составе была ярчайшая европейская звезда Дирк Новицки.
На этой неделе немцы обыграли Францию (76:63) и Боснию и Герцеговину (92:82) и имеют на своем счету две победы. Немцы продлили победную серию в матче с Литвой.
Ученики Казиса Максвитиса спасались от поражения в четвертой четверти - Литва сравняла счет (89:89) усилиями Йонаса Валанчюнаса. Однако два овертайма в итоге определили поражение нашей сборной.
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