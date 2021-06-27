Спортивный тренер рассказал, почему 2 литра воды – это миф и когда лучше всего взвешиваться

Что определяет биологический возраст?

Мы все хотим выглядеть моложе и чувствовать себя прекрасно каждый день, но как этого добиться? По словам профессионала, некоторые из показателей, которые могут помочь отслеживать ваш биологический возраст – это не только общая масса тела, но также мышечная и жировая массы, содержание воды в организме, суточное потребление калорий и минеральная масса костей.

«Важно отслеживать не только свой вес, но и другие данные, соотношение мышц и жира, потому что после начала занятий спортом мышечная масса меняется в зависимости от типа и интенсивности тренировок. Таким образом, весы с большим количеством функций могут быть более красноречивыми и полезными.

Взвешиваться ежедневно также бессмысленно. Вес как мужчин, так и женщин может иметь среднюю погрешность 1,5-2 кг. Лучше всего взвешиваться по средам, потому что если работаете с понедельника по пятницу и в эти дни стараетесь придерживаться правил питания, больше двигаться, а в выходные расслабляетесь, при взвешивании в понедельник будут неточные данные. Значение имеют количество жидкости и даже погодные условия. Чрезмерное потребление соли приводит к дополнительному накоплению воды в организме», – рассказал спортивный тренер, работающий в разных странах мира.

Усовершенствованный датчик в новейших интеллектуальных весах Mi Body Composition Scale 2 определяет массу тела и содержание жира с точностью до 50 г. Умные весы также оценивают баланс тела, показывают ИМТ, общую массу тела, жировую ткань, мышечную массу, уровень воды в организме, содержание белка в мышечной ткани, индекс висцерального жира, базовую скорость метаболизма, массу костной ткани, а также общее состояние здоровья.

Эти весы сохраняют и распознают вес до 16 разных людей, а приложение для телефона отображает именно ваши данные и графики. Имея такого умного тренера дома, можно легко соревноваться с друзьями в достижении своих целей.

Значение содержания жидкости

Г. Бейкус заметил, что в жаркую погоду является естественным потребление большего количества жидкости, чем обычно. Однако жидкость следует выпивать не сразу, а постепенно, поскольку так вода лучше усваивается. В качестве напоминания о необходимости пить жидкость можно использовать выбранное приложение, которое сообщает, когда пора выпить воды. В последнее время их выбор значительно увеличился.

Правда, часто слышно, что каждый человек должен выпивать не менее двух литров жидкости в день. По словам собеседника, это не совсем верно, потому что, прежде чем решить, сколько жидкости должен потреблять конкретный человек, нужно оценить данные его организма, массу тела, пол и знать, какой будет погода в конкретный день.

Согласно Национальной академии наук США для взрослых, общая норма потребления жидкости для женщин составляет 11,5 стакана (2,7 литра) в день, а для мужчин – 15,5 стакана (3,7 литра) в день.

«Эти цифры могут сначала удивить, однако было установлено, что американец среднего телосложения может употребить такое количество. В нашей стране есть сезонность, поэтому и потребление жидкости также варьируется в зависимости от времени года. Зимой мы привыкли есть более жирные продукты, а летом питаться легче. Так же и при приеме жидкости. Летом жарко, мы много потеем и хотим пить больше, а зимой холодно, и мы пьем меньше, потому что меньше потеем, а более прохладная среда способствует сохранению тепла и жидкости в организме. Ничего страшного, если в холодное время года мы потребляем меньше жидкости.

В летний жаркий день женщине среднего телосложения рекомендуется выпивать 2,7 литра жидкости или больше, а мужчине – 3,7 литра жидкости. Однако ошибочно думать, что это просто вода. Я часто слышу заблуждение, что это не жидкость, а вода, но, говоря о рекомендациях, я имею в виду не только воду, но и супы, соки, фрукты и т. д. Жидкость – это не только вода, поэтому часто мои клиенты спрашивают, как возможно выпить такое количество воды. Может быть, и сложно выпить столько воды, но жидкости – точно получится», – уверяет тренер.

Между тем алкоголь, кофе, энергетические напитки или другие мочегонные средства способствуют выведению воды из организма. Если вы выпиваете чашечку кофе, помните, что после нее или вместе с ней нужно будет выпить дополнительную чашку воды.

Самый точный сигнал – жажда

Г. Бейкус также сказал, что жажда – это сигнал, указывающий на недостаток жидкости в организме. Когда вы чувствуете жажду, ваше тело испытывает дефицит воды.

"Наверное, многие замечали, как жители южных стран пьют кофе. Обычно они одновременно пьют и воду. Это правильный способ, и я думаю, что такую привычку следует развивать и нам. Таким образом мы компенсируем негативное воздействие кофеина.

Также газированная вода имеет больше положительных свойств, чем отрицательных. Она помогает пищеварительному тракту справляться с пищей. По мнению американских исследователей, газированная вода помогает снизить уровень плохого холестерина, воспалительных процессов и способствует снижению уровня сахара в крови. Она также нейтральна или повышает уровень хорошего холестерина. Однако не следует пить ее в больших количествах и вообще рекомендуется избегать ее людям с проблемами желудка», – подчеркивает тренер.

Г. Бейкус также упомянул о важности наблюдения за собой и за сигналами своего тела. Индивидуальный подход к спорту и здоровью является самым полезным. Поэтому вместо общих рекомендаций следует обращать внимание на свой ИМТ (индекс массы тела) и контролировать личную физическую активность с помощью специальных весов.