Сборная Литвы разгромно проиграла французам

Это второе поражение подряд для сборной Литвы — на старте Евробаскета-2022 литовцы уступили 85:92 действующим чемпионам - словенцам. Со своей стороны, французы одержали первую победу после поражения со счетом 63:76 от хозяев турнира, немцев.

Europos krepšinio čempionatas: Lietuva - Prancūzija. Rungtynių statistika SofaScore.com