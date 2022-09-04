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Сборная Литвы потерпела второе подряд поражение на чемпионате Европы по баскетболу. Во втором матче группы B в субботу воспитанники Казиса Максвитиса после упорной борьбы уступили сборной Франции 73:77 (25:23, 16:17, 15:10, 17:27).
Сборная Литвы разгромно проиграла французам
© FIBA Europe

Это второе поражение подряд для сборной Литвы — на старте Евробаскета-2022 литовцы уступили 85:92 действующим чемпионам - словенцам. Со своей стороны, французы одержали первую победу после поражения со счетом 63:76 от хозяев турнира, немцев.

Europos krepšinio čempionatas: Lietuva - Prancūzija. Rungtynių statistika
Europos krepšinio čempionatas: Lietuva - Prancūzija. Rungtynių statistika
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