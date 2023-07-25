Самая быстрая: Рута Мейлутите - снова чемпионка мира по плаванию

1:04.62 – лучший результат сезона в мире, который близок к ее личному рекорду (1:04.35), установленному в 2013 на ЧМ в Барселоне.

Второе место заняла пловчиха из ЮАР Татьяна Скунмакер. Он отстала от Руты на 1.22 сек.(1:05.84 min.), а обладательницей бронзовой медали стала чемпионка Олимпиады в Токио, американка Лидия Джейкоби – 1:05.94 мин.