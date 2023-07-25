25 июля 2023 г. 16:17

Самая быстрая: Рута Мейлутите - снова чемпионка мира по плаванию

 
ru.DELFI.lt
Rūta Meilutytė iškovojo pasaulio čempionato auksą
Rūta Meilutytė iškovojo pasaulio čempionato auksą
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

На 20-ом чемпионате мира по водным видам спорта в Фукуоке пловчиха Рута Мейлутите завоевала золотую медаль. На дистанции 100 м брассом (результат 1:04.62 секунд) литовской "золотой рыбке" не было равных.

1:04.62 – лучший результат сезона в мире, который близок к ее личному рекорду (1:04.35), установленному в 2013 на ЧМ в Барселоне.

Второе место заняла пловчиха из ЮАР Татьяна Скунмакер. Он отстала от Руты на 1.22 сек.(1:05.84 min.), а обладательницей бронзовой медали стала чемпионка Олимпиады в Токио, американка Лидия Джейкоби – 1:05.94 мин.

20-й ЧМ по водным видам спорта проходит в Японии с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.

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