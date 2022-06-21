Она преодолела дистанцию за 1 минуту 6,02 секунд и уступила только итальянке и немке.

Победительницей стала 17-летняя Бенедетта Пилато (Италия) с результатом 1 минута 5,93 секунд.

На втором месте немка Анна Элендт (1 минута 5,98 секунд).