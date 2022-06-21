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На чемпионате мира, который проходит в Будапеште (Венгрия), на дистанции 100 м брассом 25-летняя литовская пловчиха Рута Мейлутите пришла к финишу третьей и завоевала бронзовую медаль.
Rūta Meilutytė iškovojo pasaulio čempionato bronzos medalį
Rūta Meilutytė iškovojo pasaulio čempionato bronzos medalį
© DELFI / Julius Kalinskas

Она преодолела дистанцию за 1 минуту 6,02 секунд и уступила только итальянке и немке.

Победительницей стала 17-летняя Бенедетта Пилато (Италия) с результатом 1 минута 5,93 секунд.

На втором месте немка Анна Элендт (1 минута 5,98 секунд).

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