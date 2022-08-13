Рута Мейлутите завоевала бронзу чемпионата Европы

aA
В Риме (Италия) на чемпионате мира 13 августа литовская пловчиха Рута Мейлутите завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 м брассом.
Ее результат 1:06,50.
Золото и серебро досталось итальянкам Бенедетте Пилато (1:05,97) и Лисе Аньолини (1:06,34).
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литовское взморье трещит по швам: переполнены не только пляжи и кафе, но и храм
Солнце, море, музыка привлекли на взморье тысячи...
Цены растут, клиентов становится меньше: для части предпринимателей эта ситуация – настоящая трагедия
Годовая инфляция в Литве достигла новых высот – рост...
Самое популярное поместье в Литве не будет принимать туристов из России
Владельцы Пакруойского поместья - самого большого из...
Депутат предлагает парламенту "омолодить" Литву
Молодым человеком предлагается считать лиц в возрасте...
МИД Литвы направил Беларуси ноту протеста в связи с приостановкой работы литовской школы
Министерство иностранных дел ( МИД ) Литвы в пятницу...