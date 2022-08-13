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В Риме (Италия) на чемпионате мира 13 августа литовская пловчиха Рута Мейлутите завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 м брассом.
Рута Мейлутите завоевала бронзу чемпионата Европы
© AFP / Scanpix

Ее результат 1:06,50.

Золото и серебро досталось итальянкам Бенедетте Пилато (1:05,97) и Лисе Аньолини (1:06,34).

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