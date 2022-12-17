25-летняя литовка, стартовавший во втором полуфинале, преодолела дистанцию ​​за 28,37 секунды и не только доплыла первой, но и улучшила мировой рекорд (28,56 секунды) и рекорд чемпионата мира на короткой дистанции (25 м) (28,81 секунды).

Последний, кстати, принадлежал самой Руте с 2014 года.