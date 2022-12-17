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У Руты Мейлутите будет еще один шанс побороться за титул чемпионки мира. На чемпионате мира по плаванию в Мельбурне (Австралия) в коротком (25 м) заплыве литовская пловчиха уверенно преодолела полуфинальный барьер на 50 м брассом и в воскресенье примет участие в финале.
25-летняя литовка, стартовавший во втором полуфинале, преодолела дистанцию за 28,37 секунды и не только доплыла первой, но и улучшила мировой рекорд (28,56 секунды) и рекорд чемпионата мира на короткой дистанции (25 м) (28,81 секунды).
Последний, кстати, принадлежал самой Руте с 2014 года.
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