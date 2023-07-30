Рута Мейлутите установила мировой рекорд на чемпионате мира

26-летняя Мейлутите одержала победу с результатом 29,16 секунды. В полуфинале 29 июля она повторила прежний рекорд — 29,30 секунды (он был установлен в 2021 году на чемпионате Европы итальянкой Бенедеттой Пилато (29,30). Это вторая золотая медаль Мейлутите на этом чемпионате мира (первая за дистанцию 100 м брассом).

Второе место в Фукуоке заняла американка Лилли Кинг (29,94), третье — Бенедетта Пилато (30,04).

"Я как всегда шла, чтобы насладиться плаванием, - сказала Рута. – Но, конечно, финал есть финал, были переживания, старт отличается от обычного".

За установленные рекорды (повторение мирового и его улучшение) Мейлутите ждут большие призы – 30 000 долларов США за каждый (всего 60 000 долларов США).