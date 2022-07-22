Соответствующий документ за подписью президента России опубликован на портале правовой информации.

"Удовлетворить заявление о выходе из гражданства Российской Федерации следующих лиц: Жураускайте Лидия Михайловна, родившаяся 9 апреля 1999 года в Мурманске", – говорится в документе.

Жураускайте не попадала в сборную России и не занимала призовых мест на российских юниорских соревнованиях.