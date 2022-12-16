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Глава Федерации футбола Таурагского уезда Арунас Пукялис покидает свой пост, а это одновременно означит, что он покидает и должность члена Исполнительного комитета Литовской федерации футбола Литвы (ЛФФ), сообщает новостной портал 15 min.
Arūnas Pukelis
Arūnas Pukelis
© DELFI / Orestas Gurevičius

На этой должности его сменит Робертас Юркшайтис.

"Я был категорически против предложенного варианта устава. Однако, если он представлен самим исполнительным комитетом, значит, он будет принят во время конференции. Согласно новым поправкам, в футбольном управлении страны осталось бы только восемь уездов. Если я не смогу войти в исполком по причине несоответствия безупречной репутации, то, уважая эту должность, я уступлю этот пост кому-то другому", - сказал 15min ранее судимый Пукялис.

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BNS напоминает, что в настоящее время ЛФФ заканчивает работу над новой редакцией устава, согласно которой ранее судимые лица не смогут войти в органы управления федерации. Среди прочего, они предусматривают и другие изменения, связанные со структурой организации.

ЛФФ подтолкнула к проведению реформ инициатива Сейма по введению прямого управления в федерации, чтобы сделать ее более прозрачной.

ЛФФ намерена утвердить новый устав 21 декабря.

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