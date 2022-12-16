На этой должности его сменит Робертас Юркшайтис.
"Я был категорически против предложенного варианта устава. Однако, если он представлен самим исполнительным комитетом, значит, он будет принят во время конференции. Согласно новым поправкам, в футбольном управлении страны осталось бы только восемь уездов. Если я не смогу войти в исполком по причине несоответствия безупречной репутации, то, уважая эту должность, я уступлю этот пост кому-то другому", - сказал 15min ранее судимый Пукялис.
BNS напоминает, что в настоящее время ЛФФ заканчивает работу над новой редакцией устава, согласно которой ранее судимые лица не смогут войти в органы управления федерации. Среди прочего, они предусматривают и другие изменения, связанные со структурой организации.
ЛФФ подтолкнула к проведению реформ инициатива Сейма по введению прямого управления в федерации, чтобы сделать ее более прозрачной.
ЛФФ намерена утвердить новый устав 21 декабря.
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