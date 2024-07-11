Проводы олимпийской сборной Литвы в Париж: премьер призвала поддержать спортсменов

Олимпийская сборная Литвы будет состоять из полусотни спортсменов, которые будут соревноваться в 13 видах спорта: плавании, гребле, легкой атлетике, велоспорте, борьбе, современном пятиборье и др.
Также впервые в истории независимого государства Литва будет иметь представителей на соревнованиях по пляжному волейболу и конному спорту. Впервые в программу Олимпийских игр был включен брейк-данс.
„Главное –любить своих олимпийцев всегда, независимо от того, как обстоят дела. Очень важно, чтобы люди чувствовали поддержку, потому что они представляют Литву, они представляют нас. Мы гордимся ими, когда они проходят отбор, и мы всегда должны ими гордиться. Мы, конечно, надеемся на лучшие результаты, но это никак не должно изменить нашего отношения к нашим олимпийцам“, - журналистам перед мероприятием сказала И. Шимоните.
XXXIII летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.
Сама премьер-министр сказала, что поедет только на церемонию закрытия игр.
Критика в адрес российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом
Премьер-министр раскритиковала принятое в прошлом году решение Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить отдельным спортсменам из России и Беларуси поехать в Париж в качестве нейтральных спортсменов.
„Мы все время говорили, что Россия несовместима со спортом, потому что Олимпийские игры – это о принципах, которые Россия каждый день отрицает. Поэтому эта попытка запудрить нейтральными флагами мало что решает“, - сказала И. Шимоните.
„Необходимо очень хорошо понимать, что Россия все использует как оружие. Шантажирует едой, энергетикой, спортивными достижениями, искусством, культурой. Эта агрессия проявляется во многих формах. (...) Остается только сожалеть, что некоторым была предоставлена такая лазейка и это пятно на прозрачном олимпийском одеянии“, - добавила она.
ELTA напоминает, что еще в конце прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение разрешить отдельным спортсменам из России и Беларуси участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в качестве нейтральных атлетов.
Как и прежде, при возвращении к международным соревнованиям условием является то, что россияне и белорусы смогут участвовать в Париже только под нейтральным флагом. Команды к участию не допускаются.