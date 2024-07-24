Поляки разгромили не только чемпионов Литвы, но и их стадион

На стадионе играл “Паневежис“ и команда Jagiellonia (Белосток). Через получас “Паневежис“ уже проигрывал со счетом 0:3. Итог матча был 0:4 в пользу Jagiellonia.
Ответный матч состоится 31 июля в 21.30 ч. в Белостоке.
На матч в Паневежис приехало больше 2000 польских болельщиков. Несмотря на распитие алкоголя и перед матчем, и после него, болельщики особого ущерба не нанесли.
После матча выяснилось только, что было сломано около 30 пластиковых кресел. Стоимость одного - больше 20 евро. Кроме того, на площади были порваны рекламные стенды. Стадиону был нанесен ущерб на несколько сотен евро. Работникам придется вынести кучи мусора и тары.
Если „Паневежис„ завершит участие в отборочном туре на втором этапе, он окажется третьем квалификационном этапе Лиги чемпионов (8 и15 августа), а если и его не преодолеет, то окажется на этапе Лиги конференций (22 и 29 августа).
На данный момент „Паневежис“ заручился премией УЭФА на сумму 1,71 млн. евро.