2024.07.24 12:35

Поляки разгромили не только чемпионов Литвы, но и их стадион

 
Гедиминас Инчура
ru.DELFI.lt
UEFA Čempionų lygos atranka
UEFA Čempionų lygos atranka
ФОТО: Delfi

Море польских фанатов в желто-красной одежде во вторник вечером захлестнуло центр Паневежиса, а позже и стадион “Аукштайтия“, где футбольные фанаты бурно поддерживали свою команду во время отборочного матча лиги чемпионов УЭФА.

На стадионе играл “Паневежис“ и команда Jagiellonia (Белосток). Через получас “Паневежис“ уже проигрывал со счетом 0:3. Итог матча был 0:4 в пользу Jagiellonia.

Ответный матч состоится 31 июля в 21.30 ч. в Белостоке.

На матч в Паневежис приехало больше 2000 польских болельщиков. Несмотря на распитие алкоголя и перед матчем, и после него, болельщики особого ущерба не нанесли.

После матча выяснилось только, что было сломано около 30 пластиковых кресел. Стоимость одного - больше 20 евро. Кроме того, на площади были порваны рекламные стенды. Стадиону был нанесен ущерб на несколько сотен евро. Работникам придется вынести кучи мусора и тары.

UEFA Čempionų lygos antrojo atrankos varžybų etapas. „Panevėžio” ir Balstogės „Jagiellonia”

Если „Паневежис„ завершит участие в отборочном туре на втором этапе, он окажется третьем квалификационном этапе Лиги чемпионов (8 и15 августа), а если и его не преодолеет, то окажется на этапе Лиги конференций (22 и 29 августа).

На данный момент „Паневежис“ заручился премией УЭФА на сумму 1,71 млн. евро.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии