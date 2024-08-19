Победа литовских танцоров на престижном конкурсе в Германии: завоевано 8 медалей

Литовские спортсмены танцевали во многих группах: участвовали взрослые, юные исполнители, молодежь и пожилые люди.
В этом году на соревнованиях в Штутгарте Литва завоевала 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали. Часть медалей была завоевана на мировых рейтинговых соревнованиях Всемирной федерации спортивных танцев (WDSF), часть - в открытых группах турнира.
Высшее достижение Литвы было достигнуто в первый же день турнира. Среди 101 пары победителями стандартной танцевальной программы юношеской возрастной группы (16-18 лет) стали Пранас Миткус и Юсте Янчюнайте из вильнюсского клуба DaVi, которые месяц назад также выиграли чемпионат мира в этой категории в Китае.
„Мы чувствовали, что боремся за чемпионский титул. Но надо признать, что победа в Китае в этом соревновании придала нам больше уверенности, хотя и добавила немного напряженности. Но большого стресса не было“, - рассказали Пранас и Юсте.
Правда, оба сошлись во мнении, что физически танцы в Германии были сложнее, потому что, в отличие от чемпионатов, в финале не было сольных танцев и весь финал - пять танцев - нужно было исполнять с минимальными перерывами. „Но здесь, в Германии, мы танцевали лучше, потому что была очень задорная атмосфера, хорошая поддержка, много людей“, - считает дуэт.
Серебряные медали завоеваны в стандартной танцевальной программе мирового рейтинга Rising Stars среди взрослых. Здесь с минимальной разницей очков по сравнению с первым местом второе место досталось Эдварду Машаро и Габии Лапшевичюте, представляющим вильнюсский Spindulys. В этой группе стартовало 168 пар, а победу одержали китайские танцоры Юань Дин и Руйфен Ван.
Тем временем нашим профессионалам Эдгарасу Балтарагису и Индре Балтараге из каунасского клуба Rolo пришлось довольствоваться бронзой в соревнованиях Гран-при. Борясь до последнего момента со стартовавшим после перерыва дуэтом Давида Одстричила и Тары Бохак, наша команда была вынуждена признать превосходство чешских танцоров. Победителями этой группы стали Эдгарс и Элиза Линяй из Латвии. В группе стартовало 37 пар.
В последний день турнира юношеская сборная до 21 года уверенно завоевала бронзу. Пиюс Пальскис и Анна Берзина, танцевавшие стандартные танцы в своей возрастной группе, представляли каунасский Sūkurys и паневежский Rumbai. Из 50 стартовавших дуэтов Пиюс и Ана обогнали только представители Румынии Лукаш Бутнара и Юлия Бидич и танцоры из Казахстана Максим Жиленков и Алуа Каргабаева.
Хорошие результаты показали также взрослые танцоры стандартного танца Марко Бодини и Кристина Харитоновайте из шяуляйского клуба Šypsenos и вильнюсского Ratuto. Дуэт чемпионов Литвы, еще недавно находившийся в шаге от выхода в финал важнейших соревнований, на этот раз выполнил свою задачу и попал в финальную шестерку. В итоговом зачете М.Бодини и К.Харитоновайте заняли шестое место среди 214 пар. Победителями группы стали танцоры из Молдовы Алексей Глухов и Анастасия Глазунова.
Остальные медали были завоеваны в открытом виде, но не в группах мирового рейтинга. Золотая награда досталась нашим соотечественникам в открытом конкурсе десяти танцев одной возрастной группы – юношеской.
Золото завоевали Криступас Млинскас и Лепа Рудницкайте (DS dance из Клайпеды и Sūkurys из Каунаса). Во взрослой А группе серебро завоевали Домантас Балявичюс и Доминика Брантайте (каунасский Duetas), а бронзу в той же группе завоевали Александр Куцкий и Габриэле Улдуките (Вильнюсская MJ sportinių šokių akademija). Еще одна бронза досталась самым юным танцорам. Армандас Тюринас и Ариана Рупшите (клайпедские „DS dance“ и Žuvėdra) также заняли третье место в стандартной танцевальной программе.
После открытого чемпионата Германии литовские танцоры начинают подготовку к новому сезону, который стартует в сентябре и начнется с основного стандартного танцевального сбора сборной Литвы в Бирштонасе.