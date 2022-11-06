Непобедимая: Мейлутите снова обогнала Кинг и надела очередную чемпионскую корону

25-летняя спортсменка из Каунаса была неуловима в женском финальном заплыве на 50 метров брассом, где преодолела дистанцию ​​за 28,70 секунды, опередив местную героиню Лилли Кинг.

Рута, победившая на третьем этапе подряд и вплотную приблизившаяся к европейскому рекорду, установленному в Берлине (28,60 сек), надела еще одну "тройную корону".

Второй стала вышеупомянутая Л. Кинг (29,16 сек), а третьей – словачка Андреа Подманикова (29,89 сек).

Р. Мейлутите в отборе взяла 30,36 секунды и вышла в финал со вторым лучшим результатом.

В квалификационном заплыве чуть быстрее литовки проплыла только американка Л. Кинг (29,96 сек).

Рекорд Литвы и Европы по плаванию среди женщин в этом виде принадлежит Р. Мейлутите (28,60 сек). Этот результат был зафиксирован литовкой в первом туре Кубка мира FINA в Берлине.