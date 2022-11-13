Названа цена стадиона ЛФФ – его продадут, если появится покупатель

По его словам, федерация хотела бы, чтобы стадион и его база осталась и ею управлял один из клубов столицы.

"С продажей все очень просто – если появится покупатель, я имею в виду клуб, или община вроде Футбольного союза Вильнюсского региона или Вильнюсский муниципалитет, тогда мы сядем и обсудим конкретные возможности продажи. Нет такого, чтобы мы выставили стадион на продажу через специальные порталы или агентства. Мы хотим, чтобы эта база сохранилась и принадлежала какому-либо из вильнюсских клубов", – сказал Станкявичюс.

Он сказал, что примерная цена - 5 млн. евро. Она стала известна после оценки.

"Но это вопрос переговоров, договоренности с покупателем и т.д. Это нормальный процесс", – сказал генсек ЛФФ.

Он сказал, что с Вильнюсским муниципалитетом о стадионе в последний раз говорили в прошлом году, но разговоры ни к чему не привели.

По словам Станкявичюса, федерация надеется, что если стадион не купит муниципалитет, то это сделает один из двух вильнюсских клубов - "Ритеряй" или "Жальгирис".

Напомним, что вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас сказал, что на том месте, где находится стадион ЛФФ, в соответствии с общим планом города, может действовать только специализированный комплекс, поэтому платить за него такие большие деньги муниципалитет не видит смысла.

Однако для сохранения стадиона горсовет Вильнюсского муниципалитета инициирует изменение общего плана и уточнит требования к территории, сказал вице-мэр.