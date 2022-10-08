39-летний спортсмен ростом 194 см играл за команду KKSC-Elmis, которая борется за место в Баскетбольной лиге регионов, сообщает Аникщайский спортцентр.

"Вчера в Аникщай во время матча остановилось сердце нашего товарища Бенаса. Ему было всего 39. Бенас был крепким как дуб, его невозможно было сдвинуть с места. Спи спокойно, друг", – писал в фейсбуке один из глав баскетбольной школы SKM Андрюс Чершкус.